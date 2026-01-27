Nuovo corso per formare tecnici della manutenzione

Un corso professionalizzante di 120 ore per formare tecnici della manutenzione delle strutture ricettive inizierà il prossimo mese.

Cercansi tecnici della manutenzione

Prenderà il via a inizio febbraio il nuovo corso di formazione promosso nell’ambito dei Patti Territoriali per le competenze e l’occupazione della Provincia di Como, dedicato alla formazione di una figura tecnica specializzata nella manutenzione delle strutture ricettive. Il percorso formativo sarà organizzato da Enfapi e si svolgerà nella sede di Lurate Caccivio. Il corso, della durata complessiva di 120 ore, prevede 72 ore di lezioni e attività di laboratorio in presenza e 48 ore di tirocinio in struttura, con una programmazione di 4 ore di formazione per giornata. Il numero di partecipanti è limitato a 5 persone, per garantire un approccio didattico fortemente pratico e personalizzato.

Formare figure professionali

L’obiettivo del percorso è formare una figura professionale in grado di occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture ricettive, assicurando il corretto funzionamento degli impianti elettrici, idraulici, termici e di climatizzazione, nonché la cura di finiture, arredi, aree comuni e camere, nel rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione. “Questo corso rappresenta un’azione concreta dei Patti Territoriali per rispondere ai fabbisogni professionali del territorio e del settore turistico-ricettivo, che richiede competenze tecniche sempre più qualificate e aggiornate – sottolinea Silvia Savelli, responsabile del progetto “Lario: creatività e attrattività per l’occupazione” dei Patti Territoriali per le competenze e l’occupazione della Provincia di Como – Investire sulla formazione significa favorire occupabilità e sviluppo locale, creando un collegamento diretto tra formazione e imprese”.

Il programma didattico affronta in modo integrato temi legati alla sicurezza sul lavoro, alla manutenzione degli impianti meccanici, elettrici e termici, alla gestione degli interventi ordinari e straordinari, fino allo sviluppo delle soft skills necessarie per operare in contesti organizzativi complessi come le strutture ricettive. Centrale è anche la fase di stage, che permetterà ai partecipanti di applicare sul campo le competenze acquisite. “Il percorso è stato progettato per fornire competenze tecniche solide e immediatamente spendibili – spiega Stefano Mariani, direttore di ENFAPI Como – Dalla sicurezza alla gestione degli impianti elettrici, idraulici e termici, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ricettive, il corso combina lezioni in presenza, attività di laboratorio e un’importante fase di stage. L’obiettivo è formare professionisti in grado di intervenire in modo efficace, nel rispetto delle normative e delle esigenze operative delle strutture”.

Al termine del corso, i partecipanti potranno trovare impiego come manutentori tecnici interni in alberghi, resort, residence, B&B e villaggi turistici, oppure collaborare con imprese di manutenzione specializzate nel settore dell’hospitality. Il corso si svolgerà presso ENFAPI Como – sede di Lurate Caccivio, in Largo Caduti per la Pace 2, e sarà tenuto da docenti con specifica preparazione tecnica e professionale.