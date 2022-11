L'incontro

"People. Le persone al centro per un futuro sostenibile", l'assemblea generale di Confindustria a Lariofiere

Saranno i due presidenti, Plinio Agostoni per Lecco e Sondrio ed Aram Manoukian per Como in un dialogo condotto dalla Direttrice TG1-RAI Monica Maggioni, ad aprire l’incontro.