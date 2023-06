Poste Italiane si prepara ad assumere nuovi portalettere in provincia di Como. Per loro un contratto a tempo determinato.

Poste Italiane cerca portalettere in provincia di Como

In provincia di Como sono già in servizio oltre 300 portalettere che lavorano in 20 centro di distribuzione fra la città e la provincia; ogni anno i portalettere della provincia di Como percorrono 1.900 chilometri, equivalenti a 48 giri intorno alla terra, molti dei quali su mezzi ecologici e poco inquinanti, infatti nella provincia sono già più di 50 i mezzi green.

Per potersi candidare è sufficiente collegarsi alla pagina web del sito istituzionale di Poste, nella sezione “Carriere”, “Lavora con Noi”, selezionare “Posizioni Aperte” oppure è possibile cliccare direttamente qui e inserire il proprio curriculum vitae entro il 15 giugno.

Per presentare la propria candidatura è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.