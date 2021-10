Progetto Giovani Cantù la Columbus Under15 mette paura a Varese ma perde nel finale

Basket giovanile i risultati

Progetto Giovani Cantù nel weekend si è giocato il 1° turno del girone Giallo Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra di coach Matteo Bonassi ieri ha giocato una buona gara ma alla fine si è arresa per 60-68

Esordio con sconfitta onorevole per gli Under15 del Progetto Giovani nel campionato lombardo Eccellenza. Nel primo turno del girone Giallo infatti la Columbus di coach Matteo Bonassi ha messo paura alla corazzata pallacanestro Varese, chiudendo avanti il primo quarto, giocando alla pari a lungo e arrendendosi solo nell'ultima frazione. I giovani canturini U15 torneranno in campo sabato 16 ottobre per la prima trasferta stagionale sul campo del Gallarate (ore 15.30).

COLUMBUS CANTÙ 60

PALLACANESTRO VARESE 68

(18-16, 22-28, 45-53)

Columbus Cantù: Granieri 0, Zimonjic 3, Panceri 7, Zanella 0, Grassi 1, Colombo 2, Ghirardi 4, Bianchi 5, Mazzon 2, Molteni 13, Morton 21, Romanó 2. All. Bonassi, Vice All. Roncoroni.

Pallacanestro Varese: Delipetron 8, Concollato 8, Suigo 2, Zoppi 16, Giani 4, Hamberger 4, Bosio 7, Pasinetti 0, Bottelli 16, Leone 3, Morosini 0, Alpini 0.

Il cartellone del 1° turno girone Giallo Under15 Eccellenza

Sabato 9 ottobre ore 17.45 PGC Cantù-Pallacanestro Varese 60-68, Desio-Robur Varese 61-88, Bernareggio-Gallarate 76-53; domenica 10 Aba Legnano-Milanotre 83-68.

Classifica girone Giallo

Pall. Varese, Robur Varese, Bernareggio, Aba Legnano 2; Columbus Cantù, Desio, Gallarate, Milanotre 0

Sabato 16 ottobre ore 15.30 Ayers Rock Gallarate-PGC Cantù; domenica 17 Milanotre-Bernareggio, Robur-Aba Legnano; martedì 19 Pall. Varese-Desio.