Regione Lombardia e Autorità di Bacino unite per lo sviluppo futuro del Lario

Regione Lombardia ha cofinanziato 40 interventi infrastrutturali sul bacino lacuale del Lario e dei laghi minori stanziando 4.393.250,00 euro su un totale di 7.803.000,00 euro, mentre la restante quota di finanziamento è a carico dell’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori e dei Comuni proponenti. Di questi 40 interventi finanziati dal 2018 a oggi, 18 interventi sono stati completati, 4 interventi sono in corso di realizzazione, per 5 opere sono in corso le procedure di appalto e per i rimanenti 13 è in corso di definizione l’iter progettuale. Oggi l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il presidente dell’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori, Luigi Lusardi, hanno effettuato dei sopralluoghi sulle due sponde del Lario: a Malgrate (Lc) per visionare la nuova passeggiata a lago i cui lavori sono recentemente terminati, e a Lezzeno (Co) per visionare la spiaggia Rivabella e il pontile della navigazione pubblica di linea, aree che saranno a breve oggetto di opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria.

ASSESSORE REGIONALE TERZI - “La visita odierna – commenta l’assessore Terzi - è stata l’occasione per fare il punto sui lavori finanziati da Regione Lombardia in tutta l’area gestita dall’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori: parliamo di circa 4,4 milioni di investimenti che Regione ha stanziato dal 2018 ad oggi. Abbiamo finanziato interventi sui pontili, manutenzione delle strutture portuali, riqualificazione dei lungolago, consolidamenti spondali o passerelle pedonali, solo per fare alcuni esempi. Implementare i servizi per i residenti e i turisti è importante per rendere il territorio sempre più attrattivo l’attrattività dei nostri laghi e a implementare i servizi e le possibilità offerte a residenti e turisti. Proseguiremo con gli investimenti anche nei prossimi anni. Inoltre, l’attenzione di Regione Lombardia si è rivolta anche agli operatori economici che hanno subito chiusure negli ultimi 2 anni a causa dell’emergenza epidemiologica: recentemente, nell’ambito della legge regionale di assestamento di bilancio, è stata estesa al 2021 la riduzione del 30% dei canoni di concessione demaniale a favore di specifiche categorie di concessionari quali bar, ristoranti, alberghi, campeggi e cantieri nautici”.

PRESIDENTE AUTORITA’ DI BACINO LUSARDI - “Questa visita dell’assessore Terzi - spiega Luigi Lusardi - giunge opportuna per fare il punto sulle opere realizzate in questi ultimi anni con il contributo fondamentale di Regione Lombardia. Come Autorità di Bacino abbiamo apprezzato lo spirito di collaborazione che gli esponenti del Pirellone hanno sempre avuto nei confronti del nostro Ente. Del resto la bontà del lavoro svolto è testimoniata dalle opere realizzate, opere sempre utili e funzionali allo sviluppo del Lago di Como e dei laghetti briantei. Se tutti conoscono la passeggiata a lago di Malgrate o il Centro Remiero di Eupilio è bene ricordare che sono alcune decine i cantieri, grandi e piccoli, che in questi anni hanno migliorato l’immagine del nostro territorio; ma la cosa più importante è che questa attività non si è certo esaurita. Oltre alle opere completate, infatti, ce ne sono molte altre che sono in via di cantierizzazione, in fase progettuale o delle quali stiamo cominciando a ragionare (nuovi tratti della pista ciclo-pedonale lariana, il porto di Lecco, il lungolago di Gera Lario, il pontile di Lezzeno, etc.). La presenza qui dell’Assessore Terzi è importante anche in questo senso, perché testimonia la volontà di Regione Lombardia di continuare ad affiancarci nell’opera di sviluppo del territorio Lariano”.

MALGRATE, NUOVA PASSEGGIATA A LAGO – I lavori di riqualificazione urbana del lungolago di Malgrate sono terminati a dicembre con il completamento del VI lotto funzionale. L’intervento, che ha previsto la realizzazione nuovi camminamenti ed aree a lago, ha anche ottenuto nel 2018 il Premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana conferito dalla Triennale di Milano. L’opera ha avuto un costo complessivo di 4.247.903 euro di cui 1.034.000 euro finanziati da Regione Lombardia.

LEZZENO, RIQUALIFICAZIONE SPIAGGIA RIVABELLA – L’intervento di riqualificazione della spiaggia Rivabella in Comune di Lezzeno con la contestuale posa di un nuovo pontile ad uso turistico da diporto, ha un costo complessivo pari a 95.000 euro di cui 47.500 euro oggetto di contributo regionale. L’avvio dei lavori è previsto entro il corrente mese di ottobre.

LEZZENO, INTERVENTI PONTILE NAVIGAZIONE LAGO E BIGLIETTERIA – Gli interventi di manutenzione straordinaria pontile navigazione lago, realizzazione biglietteria e ascensore, il cui avvio lavori è previsto entro fine anno, sono stati interamente finanziati da Regione nell’ambito del Piano Lombardia con un contributo di 300.000 euro. Le opere prevedono di implementare i servizi connessi alla navigazione pubblica potenziandone l’utilizzo da parte dei passeggeri attraverso la realizzazione di una nuova biglietteria e la predisposizione per l’installazione di un ascensore di collegamento tra la quota stradale e l’attuale accesso alla biglietteria all’imbarcadero per l’accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili.

DI SEGUITO L’ELENCO DELLE 40 OPERE FINANZIATE