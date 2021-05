Rinnovate le cariche in Cna Como: Nadia Galli (Benessere) lascia il posto a Maria Cristina Meroni TUTTI I NOMI

Mancano solo 6 delle 23 Assemblee che Cna ha organizzato con lo scopo di rinnovare le cariche del Consiglio Direttivo. Gli ultimi appuntamenti si svolgeranno le prossime due settimane con le Assemblee dell’Area di Lecco, Monza Brianza, Como, dei Gruppi Impresa Donna e Giovani e dei mestieri Artistico Tradizionale e Ncc. Nel frattempo sono arrivate molte novità.

Rinnovate le cariche in Cna Como

Questa è stata una settimana di grandi novità soprattutto nel settore benessere che ha visto un passaggio di consegne storico dalla Presidente Nadia Galli, al timone della categoria da almeno un paio di decenni alla collega Maria Cristina Meroni titolare dell’omonimo centro estetico di via Como a Erba che ugualmente vanta una lunga militanza nei Direttivo di Categoria e in generale all’interno dell’Associazione. Anche per quanto riguarda i parrucchieri Marco Rossi passa il testimone a Massimo Trocchia, giovane ma ben rodato alla guida di un gruppo che annovera una trentina di dipendenti e i tre saloni “MT Hairstyle”, due a Como e uno presso l’Iper di Grandate.

Per il settore dei Servizi alla comunità, ovvero dell’autoriparazione, è stato confermato Presidente dei carrozzieri Angelo Terraneo dell’omonima carrozzeria di Alzate Brianza. Per il settore meccatronica è fresco di nomina Domenico Costi, proprietario dell’officina di via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno. Anche per la Comunicazione una riconferma in Luigi Vergani, della web agency Vergani&Gasco alla guida del settore Informatica. Per il settore grafica e stampa è stato eletto Marco Marzorati della “Spray art” di Cantù. Franco Ceriani è il nuovo Presidente di Cna Professioni, fotografo di Tradate e da anni in Cna con il ruolo di Presidente Regionale dell’Unione Comunicazione.

Per quanto riguarda i rappresentanti di zona sono stati nominati per Cna Lomazzo il Presidente Claudio Canobbio -“Arredamenti Canobbio” di Fenegrò, Pasquale Diodato – “Diodato Pasquale Imbiancature” di Vertemate con Minoprio, Raffaele Buzzi – “Autofficina Buzzi” di Lurate Caccivio e Marco Valsecchi “Caseificio Germani” di Faloppio.

Per Cna Area Como Presidente è stato indicato Daniele Aquilini tassista e Sindaco di Carate Urio e i rappresentanti Giuliano Salvaterra “Salvaterra viaggi” di Cadorago, Michele Benacci “Maglificio Benacci” di Montano Lucino, Stefano Minatta, titolare dell’omonima azienda di prodotti chimici per l’edilizia di Como, Daniele Riva “Cantieri nautici Ernesto Riva” di Laglio, Marco Rossi parrucchiere titolare di “Beauty hall” di Como, Luigi Simeone Presidente Doganieri, Marco Taroni, tassista di Carate Urio, Maurizio Mostes dei “Cantieri nautici Mostes” di Lezzeno.