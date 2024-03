Riparte l'educazione finanziaria continua di Confindustria: oggi il primo appuntamento

Ha preso avvio oggi, martedì 5 marzo 2024, nel suggestivo Castello di Casiglio di Erba, la seconda edizione del percorso formativo in Business Finance Education organizzato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio con la partnership di UniCredit, KPMG e Confidi Systema.

Dopo il successo dello scorso anno, torna infatti l’iniziativa che mira all’aggiornamento continuo sulle tematiche finanziarie e sugli strumenti aziendali utili per una corretta pianificazione finanziaria, che tenga in considerazione anche i tre pilastri della sostenibilità (ESG).

Il percorso, riservato alle aziende associate a Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, coinvolge le persone chiave che all’interno dell’azienda seguono gli aspetti amministrativi, finanziari e le strategie di sviluppo aziendale e sostenibile.

Tra i temi affrontati dai professionisti e partner di UniCredit, KPMG e Confidi Systema, sono contemplati:

Gli incontri si sviluppano su una durata complessiva di 2 giornate, suddivise in 2 moduli da 7 ore ciascuno. Oltre alla giornata odierna, il percorso prevede infatti un altro appuntamento, in programma venerdì 8 marzo 2024.

“L’avvio della seconda edizione del percorso di educazione finanziaria e il grande interesse dimostrato dalle nostre associate ci conferma l’importanza di lavorare sui temi della cultura d’impresa. – ha dichiarato Marcella Panzeri, consigliere incaricato di Confindustria Como con delega a Economia d’Impresa - Anche la seconda edizione è stata un vero successo: 30 aziende hanno aderito al progetto e sono certa che proporremo una terza edizione il prossimo anno. Ringrazio i nostri Partner, Kpmg, UniCredit e Confidi Systema! per la grande collaborazione dimostrata che ci ha permesso la buona riuscita dell’iniziativa”.

“Lo scorso anno, con la prima edizione, abbiamo registrato un grande interessamento da parte delle imprese associate dovuto, da un lato, all’attualità e alla rilevanza degli argomenti trattati e, dall’altro, alle competenze dei partner dell’iniziativa che portano un importante valore aggiunto. Questo si è tradotto in una lunga lista d’attesa, alla quale abbiamo potuto dare risposta con la seconda edizione che si inaugura oggi”, ha evidenziato Marco Campanari, consigliere di Confindustria Lecco e Sondrio e componente del Comitato Tecnico Credito e Finanza di Confindustria guidato dal vicepresidente nazionale Emanuele Orsini.

“In un contesto sociale ed economico in continua evoluzione, intendiamo mettere anche quest’anno a disposizione delle imprese associate di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio le competenze dei professionisti KPMG. – ha affermato Stefano Castoldi, partner KPMG, responsabile Audit della Lombardia e responsabile dell’ufficio di Como - Crediamo che validi spunti nell’ambito della lettura dei bilanci, della strutturazione di budget accurati e di business plan in grado di cogliere le prospettive future, possano aiutare le aziende nell’affrontare le sfide del nostro tempo, mantenendo sempre una forte attenzione a percorsi di crescita sostenibile e compliant ai pilastri ESG”.

“Sono convinto che l'investimento in cultura e formazione sia indispensabile per le aziende e sostenga il progresso delle nostre comunità. – ha commentato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit - Sono molto soddisfatto della partecipazione e dei risultati raggiunti da questo percorso formativo, anche grazie a partner d’eccellenza quali Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, KPMG e Confidi Systema!, che ringrazio".

“La consapevolezza dell’importanza di una gestione finanziaria efficiente rappresentano la base su cui costruire la continuità aziendale e garantire il presidio e il consolidamento delle proprie posizioni sul mercato – Qha dichiarato Andrea Bianchi, direttore generale di Confidi Systema! - Come Confidi Systema! siamo profondamente convinti che senza formazione non c’è crescita e per questo siamo impegnati quotidianamente sul territorio per affiancare operativamente le imprese, soprattutto PMI, verso un accesso al credito più agevole. Ringraziamo Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio per averci coinvolto con UniCredit e KPMG nel Percorso di Educazione Finanziaria Aziendale riservato alle loro aziende associate”.