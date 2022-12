È Roberto Galli il presidente provinciale di Confartigianato Imprese Como, riconfermato alla guida dell’organizzazione per il quadriennio 2022-2026. Lo ha nominato, all' unanimità per acclamazione, il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Viale Roosevelt, lunedì 12 dicembre 2022.

Roberto Galli sarà ancora il presidente di Confartigianato Imprese Como

Una scelta che va nel segno della continuità, in questa difficile fase economica e sociale che interessa molte delle imprese associate a Confartigianato Como. Avendo già maturato una lunga esperienza all’interno dell’Associazione e avendo già esercitato un mandato di presidenza nel quadriennio 2018-2022, è stato ritenuto dal Consiglio Direttivo la persona più idonea per proseguire un cammino che vedrà Confartigianato impegnata in prima linea su più fronti, già dai prossimi mesi.

Forte delle esperienze associative che nel tempo hanno toccato diversi aspetti e ambiti, Galli sarà alla guida di Confartigianato Como con una grande consapevolezza e con la volontà di rappresentare al meglio le imprese artigiane.

“Ringrazio i colleghi del Consiglio Direttivo per la fiducia che mi hanno voluto accordare - ha detto Galli - Ritengo il nuovo mandato sia un’occasione importante e da valorizzare. Gli ultimi anni sono stati complessi sia per i singoli che per l’economia, ma Confartigianato non ha mai perso il passo accompagnando le sue imprese giorno per giorno, decreto dopo decreto, mantenendo alta l’attenzione dei Governi verso il mondo dell’artigianato, che è l’ossatura del nostro Paese. Con orgoglio e senso di responsabilità continuerò a lavorare per difendere gli interessi dei nostri imprenditori associati e per creare le giuste sinergie, al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo associativo programmati per il prossimo quadriennio.”

Curriculum

Roberto Galli è nato a Erba il 13 giugno 1966. Diplomato in Ragioneria, è titolare della Ditta Autotrasporti F.lli Galli & C. sas di Galli Roberto di Pontelambro. Nel sistema Confartigianato vanta una lunga esperienza, prima come socio e poi come delegato comunale di Pontelambro. Componente e poi Presidente del Consiglio della delegazione di Erba. Presidente Provinciale del settore autotrasporto, per il quale ha rivestito importanti incarichi regionali e nazionali. È Vice Presidente di Lariofiere e Vicepresidente di Confartigianato Lombardia.

Ha rivestito il ruolo di componente di Giunta dal 2010 al 2014 e nella Giunta successiva con il ruolo di Tesoriere nel quadriennio 2014-2018. Dal 2018 al 2022 ha rivestito il ruolo di Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Como.