Saldi estivi 2020 anticipati: ecco quando iniziano gli sconti.

Subito dopo la fine del lockdown Regione Lombardia aveva deciso di far slittare l’inizio dei saldi ai primi di agosto, anziché come di consueto il primo sabato di luglio. A sorpresa ora, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, si parte con una settimana di anticipo. I saldi in Lombardia prenderanno il via sabato 25 luglio.