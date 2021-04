Salone del Mobile, la soluzione potrebbe essere una versione “ridotta”

Continua l’incertezza per l’edizione autunnale del Salone del Mobile, teoricamente previsto per settembre ma la cui realizzazione da qualche giorno è coperta da un velo di incertezza causa spaccature interne a Federlegno Arredo: l’ipotesi ora è quella di una versione ridotta dell’evento.

Salone tra paure e incertezze

Il programma prevede la realizzazione del Salone del Mobile dal 5 al 10 settembre, pericolosamente in bicilico dopo le dimissioni del Presidente Claudio Luti della scorsa settimana.

La paura degli espositori (una parte di loro, ma sufficiente a far saltare tutto) è quella di un annullamento all’ultimo minuto causa Covid e, soprattutto, quella che gli acquirenti stranieri non possano raggiungere Milano.

Sala e tutti coloro che si sono dichiarati favorevoli all’evento, pur riconoscendo i rischi, vedono l’edizione 2021 come simbolo di ripresa dell’economia e del settore, con la paura che perdere questo importante evento per il secondo anno di fila porti agli paesi a cogliere un’occasione da non lasciarsi scappare rilanciando a proprio modo un Salone del Mobile che vede Milano ai margini..

Si pensa a un’edizione ridotta

Una soluzione potrebbe quella di organizzare un evento ridotto, sempre a Rho Fiera, che arginerebbe le perdite nel caso di annullamento. La decisione però, nonostante la riunione di ieri del consiglio di amministrazione di Federlegno Arredo, non è ancora stata assunta.

Per Sala è un’occasione da non perdere