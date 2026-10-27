“Saper Fare: le imprese si raccontano”, aperte le candidature per l’edizione 2027

L’iniziativa di Camera di Commercio e FAI valorizza il patrimonio produttivo, la memoria storica e la capacità di innovare del territorio

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La Camera di Commercio di Como-Lecco e le Delegazioni FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano di Como, di Lecco e dell’Alta Brianza, annunciano l’apertura delle candidature per l’edizione 2027 di “Saper Fare: le imprese si raccontano”. Il progetto è dedicato alla valorizzazione del patrimonio produttivo, storico e culturale espresso dal tessuto imprenditoriale locale. Le aziende delle province di Como e di Lecco interessate a partecipare avranno tempo fino al 20 novembre 2026 per inoltrare la propria candidatura attraverso il sito istituzionale della Camera di Commercio.

L’iniziativa culminerà in un fine settimana di aperture straordinarie, programmato per il 6 e 7 febbraio 2027, occasione in cui le realtà d’eccellenza selezionate apriranno le porte al pubblico per illustrare la propria storia, i cicli di lavorazione e il patrimonio di competenze che rende unico il “Saper Fare” locale.

Valorizzare imprese, tradizioni e innovazione

«Il progetto rappresenta un’importante occasione per rafforzare la consapevolezza del valore economico, culturale e sociale delle nostre imprese – sottolinea da Ezio Vergani, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – Attraverso la collaborazione con il FAI, intendiamo promuovere la conoscenza delle competenze e delle tradizioni produttive locali, valorizzando al contempo la capacità del sistema imprenditoriale di innovare e contribuire allo sviluppo del territorio».

L’iniziativa nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare le aziende quali luoghi di cultura, memoria storica, creatività e innovazione, offrendo al pubblico esperienze immersive all’interno di contesti produttivi solitamente non accessibili. Si mira inoltre a consolidare la cooperazione tra tessuto imprenditoriale, istituzioni e FAI attraverso il coinvolgimento dei volontari, promuovendo una narrazione condivisa del territorio capace di coniugare armoniosamente economia, tradizione e cultura.

Sei “Imprese Ambasciatrici del Saper Fare”

Le imprese selezionate, fino a un massimo di sei distribuite tra le due province in base ai criteri indicati nell’avviso, beneficeranno del supporto organizzativo per la gestione delle visite e riceveranno il riconoscimento ufficiale di “Impresa Ambasciatrice del Saper Fare”. Questo titolo sancirà l’ingresso in una rete sinergica di aziende virtuose, promossa per incentivare lo sviluppo economico sostenibile e la cultura d’impresa.

Durante l’evento del febbraio 2027 i visitatori potranno accedere alle sedi aziendali previa prenotazione sul portale FAI, scegliendo fasce orarie a numero chiuso. A ogni partecipante sarà consegnato il “Passaporto del Saper Fare”, un documento da timbrare in ogni azienda, concepito come ricordo dell’esperienza e strumento per seguire l’intero percorso.

Come partecipare

Il testo integrale dell’avviso e il modulo di partecipazione sono resi disponibili sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Per ulteriori dettagli è possibile scrivere all’indirizzo mail progetti.cultura@comolecco.camcom.it.