Sciopero alla Bolton di Cermenate. Questa mattina il segretario regionale del Prc Lombardia, Fabrizio Baggi, ha partecipato al presidio indetto dalla FILT – CGIL in occasione dello sciopero ad oltranza delle lavoratrici e dei lavoratori. La volontà della cooperativa in appalto è quello di delocalizzare il reparto confezionamento e il magazzino a più di 50 chilometri di distanza, a Vignate.

Sciopero alla Bolton Rifondazione comunista Lombardia: “Solidarietà ai lavoratori”

“Questa mattina sono venuto a Cermenate a portare la solidarietà di Rifondazione Comunista alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno combattendo per difendere il proprio posto di lavoro, contro la volontà della cooperativa di delocalizzare due reparti a più di 50 chilometri di distanza. Rifondazione Lombardia sostiene tutte le emergenze in corso, siamo dalla parte di chi, ancora una volta, ha bisogno di lavorare per vivere e vuole difendere occupazione, dignità e reddito di lavoratrici, lavoratori, di donne e di uomini. Saremo con voi, saremo con questi lavoratori e seguiremo con attenzione l’evolversi di questa vicenda”.

La protesta riguarda i 64 lavoratori e lavoratrici (circa l’80 per cento), da 18 anni all’interno dello stabilimento di Cermenate.

“Abbiamo provato a evitare fino alla fine lo sciopero – ha commentato ieri, martedì 12 gennaio 2020, Giovanni Riccardi, segretario provinciale Filt Cgil Como – ma dopo la riunione, siamo costretti perché non sono state fornite certezze su nessuna nostra richiesta. Abbiamo richiesto, senza risultato, che la cooperativa Delfinia garantisca il salario ai lavoratori per il periodo dal 18 al 29 gennaio poiché la chiusura del comparto per lo spostamento non dipende da loro. Non ci sarà un servizio navetta fra Cermenate e Vignate per il personale, e da parte di Sda Express Courier (il committente al quale Bolton Food SpA ha affidato la gestione dei reparti in questione, che a sua volta ha suballatato a Delfinia), non c’è stata fornita alcuna certezza sulla prosecuzione dell’appalto con Bolton per garantire la continuità occupazionale, oltre al mancato impegno nel trovare un nuovo sito nel Comasco dove spostare l’impianto”.

La posizione di Bolton

Lunedì il gruppo ha diramato un comunicato rispondendo alle polemiche.