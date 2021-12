Sciopero generale 16 dicembre, Monteduro (Uil) e Colombo (Cgil): "Nel Comasco l’80% delle nuove assunzioni è a termine"

contro la manovra

Al centro la legge di bilancio, il fisco, il lavoro, le pensioni.

Contrastare la precarietà, aumentare le risorse per la sanità, mettere a punto una riforma delle pensioni pensata per i giovani e, al contempo, garantire un’occupazione stabile e un intervento fiscale equo per i redditi medio bassi. Sono questi i temi per i quali anche sul nostro territorio, Cgil Como e Uil del Lario dichiarano lo sciopero generale per l’intera giornata di giovedì 16 dicembre. I due sindacati comaschi parteciperanno alla manifestazione milanese indetta all’arco della Pace.

Sciopero generale 16 dicembre: anche da Como in piazza

"La manovra è inadeguata: anche nel nostro territorio aumentano le diseguaglianze, il divario salariale e la povertà - commentano Umberto Colombo e Salvatore Monteduro, rispettivamente segretari generali della Cgil di Como e della Uil del Lario - Il lavoro deve tornare al centro – aggiungono - nel Comasco, l’80% delle nuove assunzioni avvengono tramite contratti a termine, a chiamata e somministrati. Come avevamo proposto a livello nazionale al Governo, bisogna cancellare le forme più precarie".

Il risultato? In prospettiva, i giovani avranno una pensione che non consentirà loro di vivere dignitosamente: "Non serve un ritorno alla riforma Fornero – continuano i segretari – bisogna costruire un percorso previdenziale ad hoc per chi entra ora nel mondo del lavoro".

Per quanto riguarda il fisco, secondo i sindacati la manovra decisa dal Governo non sarà vantaggiosa per i ceti medio bassi. "Viene meno il principio costituzionale di progressività e si fa poco per combattere l’evasione fiscale. È inaccettabile aver scelto la strada di dare benefici minimi a chi, invece, ne avrebbe più bisogno". A questo proposito, per portare alcuni esempi, i vantaggi fiscali per commessi, impiegati, operai e addetti alle pulizie sono rispettivamente di 10,27 euro, 36 centesimi 6,98 euro e 3,18 euro al mese.

"Contiamo su una buona adesione, stiamo preparando lo sciopero da tempo nei luoghi di lavoro – concludono i segretari – dopo lo sciopero, l’esecutivo e le parti sociali avranno un incontro: auspichiamo si faccia un confronto vero".