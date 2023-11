"Se semper fa inscì": Cna e Confartigianato riflettono sul futuro delle imprese

Appuntamento organizzato dalle associazioni di categoria comasche, Cna del Lario e della Brianza e Confartigianato Como, nell'ambito del Festival del Legno di Cantù.

Cna e Confartigianato riflettono sul futuro delle imprese al Festival del Legno

Nell’ambito dell’undicesima edizione del Festival del Legno di Cantù, le due associazioni di categorie delle piccole e medie imprese artigiane hanno deciso di organizzare il convegno dal titolo: "Se semper fa inscì... Ora proviamo a cambiare. Il futuro delle imprese artigiane: spunti e riflessioni per guardare al domani".

L’appuntamento è per venerdì, 17 novembre 2023, alle 18.30 al teatro San Teodoro di Cantù. Nel corso della serata, attraverso le testimonianze dei relatori, si proverà a comprendere come poter affrontare e gestire il passaggio generazionale in un mondo che sta cambiando: una sfida che si rileva decisiva per la sopravvivenza di molte imprese artigiane.

Interverranno portando le proprie esperienze e competenze Stefano Laffi, economista, sociologo e docente, Filippo Berto, CEO Berto Salotti e Alessandro Mele, direttore generale Cometa.

Il pubblico potrà ottenere risposte a quesiti e domande tecniche sul tema oggetto della discussione grazie alla presenza di due professionisti: Salvatore Luca Lucarelli, consulente del lavoro, e Jonata Cafaro, commercialista revisore legale.

A seguire aperitivo. Per partecipare occorre iscriversi entro mercoledì 15 novembre 2023 dal sito www.festivaldellegnocantu.it.