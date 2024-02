La Meccanica, una delle filiere del Made in Italy che trainano maggiormente l’economia del nostro Paese, è al centro del forum organizzato mercoledì 14 febbraio alle ore 10.30 al Castello di Casiglio di Erba da UniCredit in collaborazione con Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, Prometeia e Politecnico di Milano. L’evento rientra nelle iniziative del piano "UniCredit per l’Italia” e vuol far riflettere le imprese sulle prospettive della transizione Green-digital e dell'AI, per rimanere competitive sui mercati internazionali.

Si rinnova l'appuntamento con il Forum della Meccanica

Giacomo Riva, presidente della Categoria Merceologica “Metalmeccanico” di Confindustria Lecco e Sondrio e Serena Costantini, presidente del Gruppo Imprese Metalmeccaniche ed Installazione Impianti di Confindustria Como, apriranno i lavori del forum insieme a Stefano Sala, Responsabile Territorial Development Lombardia di UniCredit.

A seguire, Andrea Dossena, Associate Partner di Prometeia, rifletterà sul settore della meccanica in Italia e Lombardia con un focus sui territori di Como, Lecco e Sondrio. Marco Taisch, Professore Ordinario di Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si concentrerà su Twin Transition e Intelligenza Artificiale. Andrea Ronchi, Corporate Treasury Sales Italy di UniCredit, parlerà di copertura rischi commodities energetiche, criticità ed opportunità per il settore mentre Luisella Altare, Head of Corporate di UniCredit, affronterà l'integrazione delle tematiche ESG per una maggior sostenibilità e competitività delle imprese nel settore.

L'evento sarà arricchito da due case history aziendali con focus su cluster locali, attraverso le testimonianze di Paolo Mainetti, CEO di Valtecne Spa e di Stefano Croci, CEO di Techne Srl. Il moderatore sarà Stefano Rudilosso, Responsabile Area Comunicazione, Ufficio Stampa di Confindustria Como.

“La doppia transizione, green e digitale, sta già segnando profondamente il settore della meccanica, che ha un ruolo centrale anche per l’economia del nostro territorio. - dichiarano Serena Costantini e Giacomo Riva – È quindi determinante approfondire gli aspetti strategici legati ad un processo di cambiamento che di fatto è già in atto, ma che va guidato per cogliere gli elementi di competitività e massimizzare le ricadute positive, allontanando gli effetti negativi di una eventuale gestione non corretta. Per questo Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio hanno deciso di organizzare, in collaborazione con UniCredit, Prometeia e Politecnico di Milano, un evento dedicato a una filiera essenziale del Made in Italy. Grazie a interventi autorevoli di esperti ed esponenti del mondo imprenditoriale, il Forum della Meccanica ci permetterà di riflettere sulle dinamiche e le sfide che caratterizzano le imprese delle tre province”. “Attraverso questo forum vogliamo sottolineare l’importanza del comparto della metalmeccanica, che in Lombardia conta quasi tremila imprese, con un fatturato superiore ai 9 miliardi di euro, con partner di eccellenza quali: Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, Prometeia e Politecnico di Milano”, afferma Marco Bortoletti, Regional Manager UniCredit Lombardia. “Come UniCredit - continua Luisella Altare, Head of Corporate di UniCredit - vogliamo sostenere l'economia di questo settore e la sua transizione green e digital, fornendo supporto finanziario, prodotti e servizi e consulenza”.

In copertina Serena Costantini