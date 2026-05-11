Si è tenuto la scorsa settimana presso Téchne, azienda di Erba specializzata nella progettazione, produzione e collaudo di valvole industriali di alta qualità, il primo consiglio congiunto del Gruppo Metalmeccanici e Installazioni Impianti di Confindustria Como e della Categoria merceologica Metalmeccanica e Meccatronica di Confindustria Lecco e Sondrio, alla presenza del Direttore Generale di Federmeccanica, Stefano Franchi.
Sinergie per la crescita: nasce l’alleanza metalmeccanica tra Como e Lecco-Sondrio
Nel corso dell’incontro, Franchi ha illustrato le principali azioni portate avanti da Federmeccanica, dalla contrattazione del contratto nazionale dei metalmeccanici a una panoramica più ampia sulle attività e le prospettive del comparto. La giornata è proseguita con la visita all’azienda ospitante, eccellenza del territorio nel settore metalmeccanico, specializzata nelle applicazioni Oil & Gas.
L’appuntamento ha rappresentato un passo concreto verso un percorso di collaborazione sempre più strutturato tra i territori, con l’obiettivo di rafforzare sinergie e sviluppare progetti comuni a beneficio dell’intero comparto metalmeccanico.
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“Una giornata molto importante, vissuta all’interno di un’eccellenza dell’industria metalmeccanica-meccatronica dove abbiamo toccato con mano il valore economico e sociale del nostro settore. Un momento di inclusione che, attraverso iniziative come questa, permette di mostrare concretamente al mondo il valore della metalmeccanica meccatronica. Sono queste le occasioni che contano e che dobbiamo continuare a promuovere” – ha dichiarato Stefano Franchi, Direttore Generale di Federmeccanica.
“È stato un momento interessante e molto proficuo. Ringrazio il Direttore Generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, che è la terza volta che viene a Como per incontrare il nostro consiglio ed è sempre foriero di grandi energie e risposte. Questo è stato un appuntamento particolarmente importante anche in considerazione del percorso che stiamo facendo con i colleghi di Lecco e Sondrio: il primo confronto dei metalmeccanici insieme, un passo che vuole essere la base per un cammino lungo che ci porterà al traguardo che vogliamo, ovvero l’integrazione dei progetti comuni. Un ringraziamento anche a Stefano Croci, CEO di Téchne, per l’ospitalità e per l’opportunità di visitare la sua azienda” – ha sottolineato Francesco Moretti, Presidente del Gruppo Metalmeccanici ed Installazioni Impianti di Confindustria Como.
“L’incontro è stato estremamente interessante perché abbiamo messo a fattor comune le esperienze dei due gruppi del settore metalmeccanico. È stata inoltre molto apprezzata la combinazione con la visita in azienda, poiché il confronto e, soprattutto, le relazioni e il networking, in particolare tra aziende della medesima filiera, sono sempre fonte di spunti, riflessioni e crescita per noi imprenditori” ha detto Annalisa Bellante, Vicepresidente della Categoria Merceologica Metalmeccanica e Meccatronica di Confindustria Lecco e Sondrio.
“Giornate come questa, fatte di confronto e condivisione, sono estremamente importanti. Avere Federmeccanica presente in azienda è motivo di orgoglio, così come ospitare colleghi e rappresentanti di Confindustria Lecco e Sondrio nella nostra sede. Il dialogo, la creazione di rete e lo scambio di opinioni rappresentano punti focali che devono vederci uniti anche in futuro, in un’ottica di crescita industriale che deve restare al centro. Fondamentale è anche l’affiancamento dei giovani, che hanno bisogno di comprendere le novità e le opportunità offerte dai mercati. Solo insieme è possibile affrontare e superare le difficoltà attuali, contribuendo a creare un indotto solido e un’economia forte per il Paese e la meccanica lo dimostra” – ha aggiunto Stefano Croci, CEO di Téchne.