Si è tenuto la scorsa settimana presso Téchne, azienda di Erba specializzata nella progettazione, produzione e collaudo di valvole industriali di alta qualità, il primo consiglio congiunto del Gruppo Metalmeccanici e Installazioni Impianti di Confindustria Como e della Categoria merceologica Metalmeccanica e Meccatronica di Confindustria Lecco e Sondrio, alla presenza del Direttore Generale di Federmeccanica, Stefano Franchi.

Sinergie per la crescita: nasce l’alleanza metalmeccanica tra Como e Lecco-Sondrio

Nel corso dell’incontro, Franchi ha illustrato le principali azioni portate avanti da Federmeccanica, dalla contrattazione del contratto nazionale dei metalmeccanici a una panoramica più ampia sulle attività e le prospettive del comparto. La giornata è proseguita con la visita all’azienda ospitante, eccellenza del territorio nel settore metalmeccanico, specializzata nelle applicazioni Oil & Gas.

L’appuntamento ha rappresentato un passo concreto verso un percorso di collaborazione sempre più strutturato tra i territori, con l’obiettivo di rafforzare sinergie e sviluppare progetti comuni a beneficio dell’intero comparto metalmeccanico.

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