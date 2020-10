Stefanel Como, nuova “fumata nera” sul futuro: nessun compratore all’orizzonte. Cgil preoccupata

Stefanel nuova fumata nera sul futuro. Grande preoccupazione della Cgil per l’esito della gara, che non ha visto l’assegnazione dell’azienda a un compratore. Il noto brand ha un outlet anche a Como dove ci sarà una riapertura parziale.

Videoconferenza con il Ministero dello Sviluppo economico sul futuro di Stefanel ieri pomeriggio, martedì 27 ottobre 2020. Ma alla fine ancora “fumata nera”. Di qui la grande preoccupazione della Cgil per l’esito della gara, che non ha visto l’assegnazione dell’azienda a un compratore.

“Questo pomeriggio (ieri per chi legge, ndr.), in videoconferenza, si è svolto l’incontro con il Ministero della Sviluppo economico sul futuro di Stefanel, che attualmente conta 200 lavoratori a livello nazionale e circa 70 in Veneto, la gran parte a Ponte di Piave – la nota di Filctem Cgil Treviso – Vi hanno partecipato oltre ai rappresentanti della Cgil, l’assessore Elena Donazzan con l’unità di crisi della Regione Veneto, che si sono confrontati con il commissario dell’amministrazione straordinaria, l’avvocato Raffaele Cappiello. Il commissario ha illustrato l’esito della gara per la vendita dei due asset (Stefanel spa e Interfashon): una delle offerte è risultata non congrua, la seconda invece si è dimostrata priva delle garanzie finanziarie necessarie per ottenere l’assegnazione. La scelta dei finanziatori di quest’ultima di ritirare le garanzie è dipesa dai timori per l’andamento della pandemia. Quindi, per adesso, un nulla di fatto”.