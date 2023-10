Successo per Ethixtyle: il convegno sulle sifde del settore tessile

Si è svolto ieri sera, mercoledì 18 ottobre 2023, il convegno targato ForTextile dal titolo “ETHIXTYLE® Benchmarking the future”. L'evento, organizzato in collaborazione con Sistema Moda Italia, Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, Centro Tessile Serico Sostenibile Srl e Confartigianato Imprese Como, si è tenuto a La Tessitura - a place to live di Figino Serenza, location innovativa nata dal recupero industriale della ex Tessitura Orsenigo, e che ha ospitato oltre 450 persone per un momento di incontro, confronto e condivisione aperto alle aziende e agli attori del settore tessile, con un focus particolare sulla misurazione ESG (gli obiettivi sostenibili di un'azienda) ForTextile.

Gli interventi

Gianluca Brenna, presidente di Confindustria Como, ha dichiarato:

“Proprio in questi giorni abbiamo dato il via alla nostra core strategy, che si basa su sostenibilità ed education, due facce della stessa medaglia. È bello vedere seduta in sala gran parte del nostro distretto, di cui ciascuna azienda è un pezzo fondamentale. L’immagine che emerge è quella di una filiera unitaria e coesa sul tema della sostenibilità. Tra i presenti ci sono anche molti ragazzi e ragazze, a cui oggi possiamo trasmettere la nostra vision e i nostri valori”.

Federico Colombo, presidente del Centro Tessile Serico Sostenibile e del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, ha ringraziato tutti per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento, ribadendo l’importanza per le aziende di misurare le proprie performance di sostenibilità ambientale, sociale ed economica:

“Misurarsi è fondamentale per affrontare il futuro e possiamo farlo solo facendo sistema”, ha dichiarato.

Andrea Taborelli, presidente del Comitato ForTextile ha sottolineato:

“Sono contento di aver ricevuto l’invito a partecipare a questo evento e sono convinto che, come ForTextile, dobbiamo continuare a collaborare e creare sinergie, così come abbiamo fatto fin dalla nascita di questa certificazione, più di venti anni fa”.

I principi Esg favoriscono il Made in Italy

Nel corso degli interventi di Fast Fashion Fast Talk, moderati da Chiara Piotto, Multimedia Journalist con base a Parigi per Sky TG24, è emerso chiaramente come solo attraverso la misurazione delle proprie performance ESG è possibile valorizzare il Made in Italy. Perché le imprese restino competitive a livello internazionale, infatti, oltre a garantire l’eccellenza in creatività, qualità e artigianato per cui l’Italia è conosciuta in tutto il mondo, è ormai imprescindibile sviluppare e coltivare una forte sensibilità verso il rispetto dell’ambiente, delle risorse e del benessere delle persone.

Durante la tavola rotonda finale, Anna Fiscale, presidente di Quid, impresa sociale che occupa oltre 150 persone in condizione di svantaggio o fragilità, prevalentemente donne, per realizzare splendide creazioni impiegando tessuti di fine serie, rimanenze e tessuti invenduti, ha dialogato con Rita Angela Lutzoni, Supply Chain Sustainability Coordinator di Vivienne Westwood e Riccardo Bullio, direttore industriale Apparel di Dolce & Gabbana.

Gli interventi si sono focalizzati non solo sul recupero dei tessuti in ottica circolare ma anche sull’importanza di tramandare buone pratiche e di formare il personale. Rita Angela Lutzoni ha parlato della stretta collaborazione con Quid, mostrando le immagini di alcuni progetti di successo, tra cui una collezione di fasce per capelli realizzate con tessuti iconici di Vivienne Westwood, come il tartan. Riccardo Bullio si è soffermato sul valore delle sinergie tra Dolce & Gabbana e Quid, che si traducono in un arricchimento reciproco e in uno scambio di professionalità e di competenze. Moderatrice della tavola rotonda è stata Florencia Di Stefano-Abichain, conduttrice radio, podcaster, creator.

Primo nel suo genere, Ethixtyle ha fornito spunti di riflessione e di dialogo costruttivo, con convegni, tavole rotonde, ospiti d’eccezione, dimostrazioni pratiche e innovazioni del settore in ottica sostenibile.