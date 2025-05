Tenuta de l’Annunziata, riaperta la Spa immersa nelle colline verdi del Lago di Como

A Uggiate con Ronago, immersa nella natura rigogliosa delle colline che circondano il Lago di Como, la Tenuta de l’Annunziata è una meta imperdibile per quanti desiderano abbandonarsi ai ritmi di un turismo lento e consapevole, lontano dalla confusione delle località affollate.

Restyling per la Spa della Tenuta de l'Annunziata

Oggetto di un importante restyling curato da VenelliKramer Architecture Studio, la nuova Spa del Relais offre agli ospiti la possibilità di assaporare un retreat di uno o più giorni per dedicarsi alla cura di sé e del proprio equilibrio. Il nuovo interior project celebra l’eleganza del Serpentino, pietra millenaria conosciuta per le sue proprietà riequilibranti e benefiche, e quindi perfetta per agevolare una rigenerazione profonda che coinvolga corpo e mente. “In poco più di un anno abbiamo realizzato la nuova piscina a sfioro esterna e rinnovato l’area umida all’interno del nostro centro benessere - commenta soddisfatta la Famiglia Guffanti-Pezzoli - Queste opere esprimono il nostro impegno nel creare un’esperienza sempre più autentica, avvolgente e in sintonia con la natura che ci circonda”.

Apprezzata dai clienti esterni al pari degli ospiti del Relais, la raffinata SPA si estende su 1.500 mq dove godere di un percorso completo che si snoda attraverso i vari ambienti: dalle piscine con lame cervicali e idromassaggio al percorso Kneipp, dall’hammam al bagno turco, sino alle due saune (finlandese e alle erbe), oltre a docce emozionali e fontana del ghiaccio. Nella sala relax e tisaneria, infusi e tisane sono a base di erbe e fiori provenienti dal bosco della Tenuta.

Il fiore all’occhiello del Centro Benessere? La proposta di trattamenti e massaggi, specificamente studiati per adattarsi alle caratteristiche ed alle preferenze di ogni ospite.

Cosmesi ecologica Made in Italy

L’attenzione ai prodotti utilizzati è esemplare: la Tenuta si avvale della collaborazione con un laboratorio specializzato che ha formulato in esclusiva la linea di cosmesi ecologica Made in Italy con materie prime naturali, coltivate o raccolte nei terreni della Tenuta. Così anche fiori ed erbe spontanei, accuratamente trattati, insieme a frutti e miele, diventano il veicolo di un’esperienza a diretto contatto con la natura: come nel Trattamento esfoliante ai fiori, che prepara la pelle ad accogliere la dolcezza avvolgente della maschera al miele, raccolto con cura dalle arnie della Tenuta.

Tra i rituali più amati, spiccano il massaggio energizzante con i Makka, indicato anche per il trattamento degli inestetismi della cellulite, e quello con fagottini caldi al sale e alle erbe profumate, eseguito con particolari manualità che aiutano ad espellere le tossine e riconnettono ai ritmi profondi della natura. Il Soft Face Modelage, realizzato con spazzole in crine naturale, dona al viso una rinnovata freschezza e linee più definite, mentre il magnifico aspetto Glass Skin, ultima tendenza in ambito beauty, è garantito dal trattamento viso con analisi della pelle secondo il metodo Fitzpatrick.

Con la bella stagione ormai alle porte, gli ospiti possono rilassarsi anche all’esterno, sulla terrazza o nell’infinity pool affacciata a perdita d’occhio sul verde. Per vivere un’esperienza rigenerante a due, la SPA Suite offre un ambiente riservato dotato di idromassaggio, bagno turco e area relax, dove concedersi massaggi e percorsi benessere di coppia, in totale privacy.

Il benessere alla Tenuta de l’Annunziata è un concetto totalizzante che coinvolge tutte le sue “anime”: dalla proposta gastronomica, magistralmente diretta dallo Chef Domenico Roberto, Gastronomy Director della Tenuta, alle ventuno camere e suites del Relais, che con colori e materiali celebrano comfort e armonia con la natura, sino al bosco bioenergetico di 13 ettari (il più grande d’Europa) che invita a passeggiare tra i suoi maestosi alberi per vivere un’esperienza di rinascita psico-fisica, senza rinunciare alla vicinanza con Como e alle sue infinite meraviglie. Il wellbeing come motivazione al viaggio: una tendenza sempre più condivisa che soddisfa il desiderio di vivere luoghi autentici, a contatto con la natura, assaporando con tutti i sensi le bellezze di un territorio.

Alla Tenuta de l’Annunziata tutto ciò è realtà.