L’autunno 2020 del Franciacorta Village, alle porte di Brescia, si tinge di “Dolce Vita”. Dolce Vita nella cultura italiana è un’attitudine conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo; è uno stile di vita sinonimo di eleganza, fantasia e creatività e in questo caso è anche un nuovo modo di vivere un’esperienza di shopping unica, proposta dai 190 negozi del Village. Meta ideale per vivere una giornata di shopping in completa sicurezza, le novità al centro sono tantissime e tra queste spicca un attento restyling del verde che lo ha reso ancor più curato, ospitale ed accogliente.

Un autunno di novità al Franciacorta Village

Passeggiando nelle vie del Village, al riparo di ampi portici coperti, riconosciamo le insegne dei brand che hanno aperto recentemente al Franciacorta Village; tra queste non mancheranno di destare interesse per l’abbigliamento donna i nuovi store di Manila Grace e di Maria Grazia Severi. Manila Grace propone un modo di vestire inedito che si esprime attraverso la cura per il dettaglio, una produzione “made in Italy” e visioni haute couture applicate a capi dal carattere quotidiano. Una donna grintosa, ricercata e consapevole della sua personalità che ama giocare con i contrasti, le fantasie e si diverte a mixare stili diversi. Maria Grazia Severi è un brand sofisticato con capi pronto- moda realizzati interamente in Italia. Lusso, amore per la bellezza, immaginazione e visione sono le parole chiave che descrivono lo stile di una griffe fortemente contemporanea. Anche Parah ha aperto un proprio punto vendita al Village con una proposta di lingerie femminile e mare donna che è da sempre sinonimo di qualità ed eleganza.

Per la casa l’indirizzo del momento è il brand premium Villeroy & Boch; profondamente radicato nella cultura europea, il brand è riuscito a preservare una precisa identità che si riflette in ogni oggetto per la tavola, nei raffinati servizi di piatti e bicchieri e nell’oggettistica d’arredo. Tradizione, qualità e autenticità sono le caratteristiche distintive di Villeroy & Boch a cui si aggiungono la forza innovativa di uno stile e design inconfondibili. In questo periodo in negozio è presente una ricca selezione di oggetti in porcellana a tema natalizio, da non perdere!

Le grandi vetrine della boutique Furla sulla piazza principale del centro non mancheranno di attrarre i visitatori del Franciacorta Village; Furla propone borse, accessori e piccola pelletteria di alta gamma ed è portavoce nel mondo di una cultura “made in Italy’” che gioca nelle varie collezioni con i colori dei propri prodotti, trasmettendo positività ed energia. Fondato a Bologna nel 1927 da Aldo Furlanetto, il gruppo Furla è presente in 100 paesi esteri, a sottolineare una forte vocazione internazionale che rende il marchio particolarmente importante per la clientela straniera che frequenta le località turistiche bresciane anche nei mesi invernali e che trova nel Franciacorta Village il luogo ideale per uno shopping dalla forte connotazione italiana.

Tra un acquisto e l’altro consigliamo anche una pausa gourmande dedicata al territorio: Franciacorta Wine Experience è il nuovo ed elegante concept store dove degustare i pregiati vini del territorio e dove incontrare nel week end i responsabili delle aziende della Franciacorta per interessanti degustazioni didattiche; un’ottima opportunità questa per conoscere i segreti del prodotto principe che ha reso la terra di Franciacorta nota nel mondo. Questa settimana inoltre è in programma anche un esclusivo appuntamento per gli appassionati della “dolce vita”: venerdì 16 ottobre lo chef Stefano Cerveni proporrà un Aperitivo Stellato presso il wine bar.

L’esperienza di shopping nei 190 negozi del Franciacorta Village non può dirsi conclusa senza una breve visita a quello che sono due eventi espositivi proposti in esclusiva dal centro: la mostra “Mondo Martini” che presenta una raccolta delle più belle affiche pubblicitarie della nota casa vinicola piemontese. L’esposizione è incentrata sulle grandi firme della cartellonistica pubblicitaria italiana e internazionale tra fine Ottocento e gli anni del boom italiano.

Da non perdere anche la visita dello store Experience 1000 Miglia che espone 4 veteran car e alcune memorabilia della “Corsa più bella del Mondo”, come la definì Enzo Ferrari, e che partirà da Brescia il prossimo 22 Ottobre per un’inedita edizione 2020 autunnale.

La campagna Dolce Vita, partita in occasione del lancio delle campagne autunnali, è l’occasione giusta per evidenziare anche il nuovo logo che ben rappresenta la rinnovata immagine del centro. E’ un intervento comune ai cinque Village della Land of Fashion (Franciacorta, Mantova, Valdichiana, Puglia e Palmanova Villages) posizionati in cinque territori iconici della Dolce Vita italiana e che presentano un unico denominatore comune: i visitatori al centro di ogni esperienza, l’amore per i dettagli, le atmosfere, l’attenzione al territorio ed un intrattenimento unico fatto di degustazioni d’eccellenza, itinerari d’arte e molto altro… il tutto condito da un mood elegante, tipico dello stile iconico italiano.