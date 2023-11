Variazione di Bilancio a Cantù: più fondi per il sociale, cultura, sport e manutenzioni

Ieri sera, venerdì 24 novembre, è stata discussa in Commissione, prima dell’approvazione in Consiglio comunale, una variazione al Bilancio 2023 - 2025.

Altre variazioni erano già state approvate durante il 2023, integrando le risorse disponibili per il settore sociale e sicurezza; aumenti necessari, figli di una mutata situazione: se infatti ad inizio anno, gli enti comunali sono stati costretti a vivere momenti di incertezza in termini di fondi disponibili, con il passare dei mesi il contesto è diventato sempre più limpido, sciogliendo i tanti nodi che gli Amministratori locali hanno dovuto affrontare ad inizio anno.

Più fondi per le persone fragili

Questa variazione conferma, quindi, l’indirizzo adottato dall’Amministrazione canturina, in particolar modo con un incremento di fondi a sostegno di persone in stato di fragilità. Per quanto concerne il lato investimenti, vengono resi disponibili 148mila euro di spese in conto capitale per la manutenzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e viene modificata la fonte di finanziamento per il nuovo Centro Diurno Disabili, passando da mutuo ad Avanzo di amministrazione, liberando così la somma di 2.302.000 euro, grazie anche alla riduzione degli interessi annui: somma da destinarsi all’incremento dei fondi disponibili per spese correnti come, per restare in ambito sociale, ulteriori 30mila euro a sostegno del Fondo Nuovi Nati (che passa così da 70 a 100mila Euro), 40mila euro destinati alla tutela minori, 70mila euro di corrispettivi per servizi da destinarsi all’Azienda Speciale Galliano e 30mila euro di contributi ad associazioni sociali e sportive.

Si parla quindi di un incremento consistente di risorse complessive in campo sociale. Ma non solo. Con l’ultima variazione di Bilancio dell’anno, vengono stanziate nuove risorse per migliorare le manutenzioni ordinarie e straordinarie, garantendo così i fondi necessari a incrementare il servizio di decoro e pulizia, accompagnando lo sforzo in atto per il miglioramento organizzativo.

I nuovi stanziamenti

In particolare, per quanto concerne le spese correnti:

+40mila euro di manutenzione ordinaria immobili;

+20mila euro per la pulizia dei pozzetti stradali e 15.000 Euro a supporto del nuovo progetto per il miglioramento della pulizia della sede stradale;

+80mila euro per la manutenzione ordinaria di vie e piazze;

+30mila euro per la pulizia della roggia e dei corsi d'acqua.

Stanziati, inoltre, ulteriori 80mila euro per segnaletica orizzontale e verticale. Saranno invece 150mila, gli euro da investirsi in conto capitale per le spese di manutenzione straordinarie edifici e strade.

Protagoniste di questa variazione di Bilancio anche le scuole, con un incremento di risorse in Conto Capitale per la sostituzione centrali termiche delle Palestre pari a 65.000 Euro e 20.000 Euro aggiuntivi da investirsi in nuovi arredi per scuole e asili. Infine, un incremento di spese pari a 100mila euro per realizzazione nuova infrastruttura di rete.

Il commento del vicesindaco Molteni