YouthBank 2020, pubblicati i bandi: 150mila euro a disposizione di progetti ideati da Under 25

Dopo l’esperienza positiva che si ripete dal 2007 e che lo scorso anno ha finanziato 33 progetti realizzati da ragazzi under 25 per un totale di 137mila, si rinnova la YouthBank, risultato della collaborazione tra la Fondazione Comasca e tre non profit della provincia (Fondazione Paolo Fagetti onlus a Olgiate Comasco, Cooperativa Sociale Azalea onlus a Tremezzo, e Cooperativa Sociale Questa Generazione a Como, Erba e Cantù) che stanno mettendo a disposizione la loro professionalità per seguire i progetti nelle diverse città e circondari.

YouthBank 2020, pubblicati i bandi

Ogni YouthBank ha a disposizione alcune decine di migliaia di euro, parte di un totale di 150mila, stanziate dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, tramite il Fondo De Orchi e le risorse territoriali di Fondazione Cariplo. Gli YouthBanker, 32 ragazzi under 25 che costituiscono i cinque comitati, valuteranno e finanzieranno progetti d’utilità sociale elaborati e gestiti da loro coetanei.

YouthBank ha importantissimi obiettivi: attivare i ragazzi nel comprendere i bisogni della comunità per perseguire il bene comune, renderli protagonisti, valorizzarne le competenze e mostrare l’importanza della cooperazione. Tutto ciò significa formare le nuove generazioni ai principi della cittadinanza attiva e investire sul futuro. Inoltre il progetto promosso dalla Fondazione è la prima YouthBank italiana facente parte del network di YouthBank International.

I ragazzi delle 5 YouthBank della provincia di Como, dopo avere affrontato un percorso di formazione e individuato i bisogni del territorio tramite un questionario indirizzato ai loro coetanei, hanno pubblicato i bandi YouthBank 2020, mettendo a disposizione 150mila euro per

progetti di utilità sociale che saranno realizzati da ragazzi under 25. I giovani interessati a ricevere un contributo per idee volte a migliorare la comunità in cui vivono devono presentare il proprio progetto alla Fondazione Comasca, sul bando YouthBank del territorio nel quale l’iniziativa si concretizza, tramite organizzazioni non profit operanti nella provincia di Como entro il 29 aprile 2021.

I progetti non potranno essere a scopo di lucro e dovranno essere di interesse generale. Inoltre, da gennaio ad aprile 2021, verrà attivato per ogni YouthBank uno sportello territoriale di consulenza su progettazione e raccolta fondi per accompagnare i giovani che vogliono presentare le proprie iniziative.

I bandi, i fondi e gli obiettivi

BANDO YOUTHBANK COMO – 6° 2020

 Risorse a disposizione: euro 40.000

 Contributo massimo richiedibile: 5.400 euro (max. 90% del progetto)

 Importo massimo del progetto: 6.000 euro

 Priorità: 1. fornire supporto tecnologico per ragazzi o famiglie in situazioni di difficoltà (didattica a distanza e smart working); 2. valorizzare lo sport e uno stile di vita sano; 3. creare uno sportello psicologico per i soggetti in difficoltà; 4. riqualificare spazi verdi e

urbani e valorizzare il territorio; 5. formare e organizzare attività di volontariato; 6. Organizzare conferenze a tema culturale e attività ricreative; 7. Limitare l’emarginazione sociale (es. supporto ai senzatetto, agli anziani, a vittime del bullismo…).

BANDO YOUTHBANK CANTU’ – 7° 2020

 Risorse a disposizione: euro 30.000

 Contributo massimo richiedibile: 5.400 euro (max. 90% del progetto)

 Importo massimo del progetto: 6.000 euro

 Priorità: 1. Riqualificare aree verdi e urbane riqualificare spazi verdi e/o urbani; 2. creare e/o riqualificare aree per la salute e/o lo sport; 3. promuovere attività mirate all’inclusione di persone in difficoltà; 4. organizzare attività culturali-ricreative; 5. organizzare attività volte all’orientamento scolastico-lavorativo; 6. acquistare strumenti tecnologici per la didattica a distanza per ragazzi in difficoltà economiche

BANDO YOUTHBANK CENTRO LAGO – 8° 2020

 Risorse a disposizione: euro 25.000

 Contributo massimo richiedibile: 5.000 euro (max. 90% del progetto)

 Importo massimo del progetto: 6.000 euro

 Priorità: 1. azioni di riqualificazione del territorio e dell’ambiente (sistemazione di sentieri ciclabili o pedonali, creazione di luoghi per aggregazione come mercatini equo e solidali); 2. organizzazione di eventi musicali, sportivi, culturali e di valorizzazione del territorio; 3. creare o riqualificare centri ricreativi culturali e di intrattenimento dove fare corsi o attività artistiche o culturali (ad esempio sale prove, corsi sul riciclo, di fotografia, di teatro); 4. Incentivare corsi di formazione e orientamento al lavoro; 5. promuovere attività di volontariato tra i giovani, anche in associazioni già in attività (ad esempio animatori nelle case di risposo); 6. Promuovere attività sportive (dalle più

tradizionali come pesca, sci nautico e wakeboard, alle più semplici come il ping pong); 7. incentivare l’imprenditoria sociale giovanile (ad esempio per la valorizzazione di alpeggi e pascoli, per la promozione di prodotti locali a chilometro zero, per la pubblicizzazione di eventi e realtà del territorio attraverso info point sociali, per la promozione di sport alternativi come il bowling e il go kart); 8. abbatterete le barriere architettoniche presenti sul territorio e promuovere attività di integrazione dei ragazzi con disabilità.

BANDO YOUTHBANK ERBA – 9° 2020

 Risorse a disposizione: euro 25.000

 Contributo massimo richiedibile: 4.500 euro (max. 90% del progetto)

 Importo massimo del progetto: 5.000 euro

 Priorità: 1. fornire supporto psicologico per soggetti che si trovano a vivere situazioni fragilità o solitudine; 2. organizzare corsi e attività culturali/ricreative; 3. riqualificare e creare luoghi adibiti allo sport; 4. promuovere attività mirate all’orientamento scolastico, lavorativo e all’educazione finanziaria; 5. realizzare reti di supporto di volontariato legate anche all’emergenza Covid-19; 6. promuovere attività volte a valorizzare la storia e la cultura locale.

BANDO YOUTHBANK OLGIATE COMASCO – 10° 2020

 Risorse a disposizione: euro 30.000

 Contributo massimo richiedibile: 5.000 euro (max. 90% del progetto)

 Importo massimo del progetto: 6.000 euro

 Priorità: 1 riqualificare o costruire spazi ricreativi, centri di ritrovo per la comunità e per l’aggregazione dei giovani (gestiti in prevalenza da giovani); 2. promuovere l’attività sportiva, il teatro, la musica e percorsi formativi su temi di attualità (in particolare su

cultura e ambiente) e sull’orientamento al lavoro; 3. promuovere attività di volontariato tra i giovani, anche in associazioni già attive; 4. promuovere progetti di integrazione tra i giovani (costruire relazioni soddisfacenti tra giovani con diverse esperienze, integrare giovani con disabilità o problematiche sociali); 5. ripristinare e riqualificare luoghi abbandonati (boschi, edifici, vicoli, sentieri ciclistici o pedonali) per svolgere attività legate ai giovani e alla comunità come eventi culturali, mercatini equo e solidali; 6. valorizzare il territorio, la sua storia e cultura; 7. Sviluppare l’imprenditoria sociale giovanile, specialmente in ambito informatico e agricolo.