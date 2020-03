Ci siamo. Il 19 marzo, come ogni anno, è il giorno dedicato alla Festa del papà, che celebra il ruolo genitoriale degli uomini all’interno della famiglia. E anche quest’anno il Giornale di Cantù, il Giornale di Erba e il Giornale di Olgiate hanno preparato un regalo speciale da donare a tutti i papà.

Festa del papà per un regalo speciale attendiamo le vostre foto

Partecipare alla nostra iniziativa e quindi fare un regalo indimenticabile a tutti i papà è davvero semplice. Basta entrare nel sito www.tantiauguripapa.it e caricare una foto insieme a lui, scrivendogli una dedica. La dedica deve essere personalizzata e far sentire il papà felice di quello che sta leggendo. Tutte le foto verranno poi pubblicate sul vostro giornale locale.

Cosa ti serve per partecipare?

Ti basta una foto o un selfie con il tuo papà per prendere parte all’iniziativa: l’importante è che sia uno scatto con una dedica molto speciale da inviare cliccando su “Invia subito la foto” sul sito www.tantiauguripapa.it.

Non perdere la copia in edicola!

Partecipando all’iniziativa potrai vedere pubblicata la tua foto con dedica sul tuo giornale: ricorda di acquistarlo in edicola la settimana del 19 marzo e di far vedere la sorpresa al tuo papà! Per quanto riguarda i settimanali della provincia di Como, dunque, queste sono le scadenze da ricordare: le foto vanno caricate entro martedì 17 marzo, mentre la pubblicazione avverrà sul giornale in edicola sabato 21 marzo.