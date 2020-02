Festa Sant’Agata, appuntamento a Tavernerio: sarà domenica 9 febbraio 2020.

L’associazione Raggi di Luce Tavernerio organizza per domenica 9 febbraio, al centro Civico di Tavernerio, la Festa di Sant’Agata seguita da pranzo e ballo con la musica dal vivo del duo Pippo e Tiana Kris. Un ricco menu e una bellafesta per celebrare insieme la festa delle donne, a partire dalle 12.30. iscrizioni direttamente presso il bar del centro civico Livatino di via Risorgimento.