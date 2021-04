Eccoci all’ultima puntata della nostra iniziativa “Facciamo l’orto in casa”: concludiamo (per ora…) con l’ottava semente, un bis di lattuga da taglio, di colore rosso e verde.

I nostri settimanali vi regalano i semi di lattuga

Sarà un piacere farsi una bella insalata con il frutto del proprio orto casalingo. La lattuga è ricca di fibre e acqua, sali minerali e vitamine. Quindi oltre che essere un alimento fresco e leggero fa anche moto bene al nostro organismo. Insieme alla bustina di semi di lattuga, con il Giornale di Cantù, il Giornale di Olgiate e il Giornale di Erba, troverete qualche utile consiglio, sempre grazie al costante supporto di Franchi Sementi, che ci ha fornito le buste che avete trovato in regalo con il giornale.

Non perdete quindi l’ultima uscita per completare il vostro orto fatto in casa.