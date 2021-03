In regalo con il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate i semi di carota

Da sabato 27 marzo, con il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate i semi di carota, trovate la bustina per coltivare le carote.

Per la sesta puntata della nostra iniziativa “Facciamo l’orto in casa” regaliamo ai nostri lettori i semi di uno degli ortaggi più amati.

Facciamo l’orto in casa: carote in regalo col giornale

Questa settimana regaliamo i semi per coltivare delle classiche carote: lunghe, arancioni e croccanti.

La carota è uno degli ortaggi più amati e coltivati. Piace anche ai bambini e si può gustare sia cruda che cotta. Di carote ne esistono svariate tipologie, per forma e colore, ma tutti abbiamo in mente la radice lunga, arancione e croccante. Come quella che potrete avere con i semi in regalo col giornale: la qualità detta nantese, una delle più comuni e facilissima da coltivare anche nell’orto fatto in casa. Mangiare carote, poi, fa indubbiamente bene alla nostra salute: in particolare porta benefici agli occhi e rallenta l’invecchiamento del nostro organismo.

E per chi è in cerca di modi originali per gustare questa colorata radice, non mancherà una ricetta speciale da leccarsi i baffi.

Quindi, tutti in edicola per far sempre più grande, bello e vario il nostro orto in casa.