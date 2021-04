In regalo con il Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate i semi di rucola

Per la settima e penultima uscita della nostra iniziativa “Facciamo l’orto in casa”, questa settimana regaliamo ai nostri lettori semi di rucola. Una verdura dal sapore deciso, molto apprezzata come contorno e accompagnamento di molti piatti.

Facciamo l’orto in casa: rucola in regalo col giornale

In edicola, insieme ai semi, troverete utili consigli per coltivare la rucola a casa vostra, indicazioni sulle sue proprietà e una ricetta originale e come sempre da leccarsi i baffi.

La storia della rucola è antica: per i greci e i romani era un vero toccasana, con effetti digestivi e diuretici. Anche un’altra proprietà era molto apprezzata nell’antichità, quella afrodisiaca…

Esistono due tipologie di rucola: selvatica – pianta perenne, dal gusto deciso e con foglie allungate e bordi frastagliati – e coltivata – pianta annuale, dal gusto più delicato, foglie più larghe e arrotondate. I nostri semi, forniti come sempre dalla Franchi Sementi, sono di rucola “Saetta”, una varietà coltivata ma molto simile alla quella selvatica. E la cui coltivazione è davvero molto semplice.