in edicola

Il centro sportivo realizza questa grande iniziativa con tante attività per grandi e piccini: aperto dal 5 dicembre al 6 gennaio.

Il centro sportivo di Civenna si prepara a un grande evento per festeggiare il periodo natalizio. Da domenica 5 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022, la località bellagina ospiterà il Villaggio di Natale.

A Civenna arriva il Villaggio di Natale

Una bella iniziativa che vuole permettere a bambini e famiglie di vivere un momento di gioia e spensieratezza, nel periodo più magico dell’anno. Il 5 dicembre ci sarà l’inaugurazione, alle 10, con la presenza di scultori che muniti di motoseghe realizzeranno dei pastori e delle pecorelle in legno; alle 14 l’arrivo di Babbo Natale con gli elfi e i Pivat di Valbrona, dopo di che tutti i piccini avranno la possibilità di partecipare ai laboratori (a numero chiuso, per cui è richiesta la prenotazione nel rispetto delle normative anti Covid) e visitare la Casa di Babbo Natale o l’Ufficio Postale. Nel pomeriggio seguiranno altre attività per tutte le famiglie e alle 17.30 verrà inaugurata la mostra di presepi in ricordo dell’amico Luciano Zanotta, scomparso nel mese di settembre. «Villaggio di Natale».

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 27 novembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui