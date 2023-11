Dal tradizionale “Tu scendi dalle stelle” al classico “Jingle Bells”, dalla hit “All I want for Christmas” di Mariah Carey alla più divertente “Natale allo zenzero” di Elio e le Storie Tese, la festa del 25 dicembre è immancabilmente associata a una canzone. Il Natale è uno dei periodi dell’anno che maggiormente ispira gioia e amore, e il canto è una delle espressioni più belle che abbiamo per trasmettere questi sentimenti.

Ecco perché quest’anno il nostro gruppo editoriale Netweek rilancia la tradizionale iniziativa “Caro Babbo Natale” con una bella novità: “La CANTO per BENE”. Ma il Natale è spesso il momento in cui siamo più portati a pensare agli altri, alla solidarietà. Quindi anche per questa edizione vogliamo fare “del bene”, sostenendo i progetti della Andrea Bocelli Foundation.

La CANTO...

Insomma, per chi ama il Natale, la sua atmosfera di festa e allegria, e vuole fare anche un bel gesto di solidarietà, il nostro giornale vi invita a partecipare a “Caro Babbo Natale La CANTO per BENE”.

Partecipare è facile e divertente. Scegliete la canzone di Natale che preferite, registrate un breve video mentre la cantate, da soli o in compagnia - con la famiglia, gli amici, i compagni di scuola o della squadra sportiva - aggiungete un tocco personale – come un oggetto stravagante o delle simpatiche decorazioni – e inviatelo al nostro giornale: via mail scrivendo a lacantoperbene@netweek.it oppure via whatsapp al numero 350.1053930. Non dimenticate di indicare sempre per quale settimanale desiderate partecipare e firmate la vostra esibizione, indicando i nomi di tutti i partecipanti!

primacomo.it, su tutti i siti di informazione Prima del gruppo Netweek, sui canali social e sul sito dell’iniziativa. A partire dal 27 novembre, e per 4 settimane, tutti i video di auguri ricevuti verranno condivisi sul nostro portale, su tutti i siti di informazione Prima del gruppo Netweek, sui canali social e sul sito dell’iniziativa.