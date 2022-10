Como Fun: è partita la seconda giornata della grande festa organizzata al centro espositivo Larioferie di Erba. Per chi non vuole perdersi l'ultima giornata di eventi, e al contempo vuole saltare l'attesa in coda, è possibile acquistare i biglietti online al seguente link: https://www.comofun.it/acquista-biglietti/.

Como Fun: successo per la seconda giornata al Lariofiere di Erba

Como Fun è una grande festa, che promette di unire le generazioni all’insegna del divertimento. Organizzata da Hidden Door Srl, Como Fun presenta un’offerta di stand e contenuti che include offerte commerciali e tantissime attività: non solo un’immensa mostra mercato di giochi, fumetti e gadget, ma anche aree a tema dove poter interagire e giocare liberamente. La Gamers Arena – con le postazioni PC e console, tutte le ultime novità del mondo gaming, i tornei ai titoli più amati del momento – e la retrogaming zone di 50 retroconsole e ben 60 cabinati arcade per rivivere l’atmosfera e le emozioni delle mitiche sale giochi. A Como Fun i nostalgici e le nuove generazioni si divertono fianco a fianco: sabato il concerto di Cristina D’Avena con le sigle dei cartoon che hanno caratterizzato l’infanzia di milioni di bambini dagli anni Ottanta a oggi, ma anche il simpaticissimo Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia, che si cimenterà nella preparazione di un piatto molto caro agli amanti dei cartoni animati nipponici. Domenica Giorgio Vanni, interprete di sigle celeberrime come Pokémon, Naruto e Dragon Ball, e prima di lui sul palco Giovanni Muciaccia, storico presentatore di Art Attack, che coinvolgerà il pubblico nel suo laboratorio creativo.

Le varie iniziative

Una grande opportunità per vivere le proprie passioni in presenza e in un clima di condivisione e spensieratezza, interagendo con i protagonisti di questo mondo. In artist alley sarà possibile ammirare all’opera 20 disegnatori che lavorano per le più importanti case editrici – e che a Como Fun riveleranno agli appassionati di comics i segreti della loro arte nel corso di una serie di workshop – mentre nell’area dedicata al modellismo arrivano i laboratori sulle tecniche pittoriche e di assemblaggio, per costruire il proprio mecha personalizzato. La creatività è protagonista anche in area mattoncini, dove i più abili costruttori italiani si accingono a presentare dal vivo le loro opere monumentali e ad affiancare i più piccoli e le famiglie nei corner dedicati al gioco libero. E a proposito di fantasia e creatività, impossibile non rimanere affascinati dagli splendidi costumi dei tanti cosplayer che parteciperanno entrambi i giorni alle gare a cura di EPICOS, sfilando sul palco vestiti come i personaggi di film, serie tv e cartoni animati, imitandone la gestualità e riproducendo i dialoghi e le scene più celebri. Un modo originale per condividere la passione per i mondi immaginari di comics, cartoon e cinema sci-fi, e contribuire allo spettacolo di una manifestazione che si rivolge davvero a tutti, dalle famiglie ai ragazzi e ai cultori di giochi e fumetti.

Il programma di domenica 16

PALCO CENTRALE 14:30 Sabaku no Maiku on Stage

15:30 Emanuela Pacotto e Gianluca Iacono: incontro con i doppiatori di Bulma e Vegeta

16.30 Laboratorio creativo con Giovanni Muciaccia

17.30 Giorgio Vanni live!

PALCO COSPLAY 14.00 K-Pop Dance Contest (per iscriversi contattare @kst.kpopshowtime)

16.00 Epic Cosplay Contest

PALCO POP 12.00 A volte ritornano… incontro con Alessio Moroni, disegnatore di Zombicide

13.00Uno studio in rosso. Incontro con Melissa “Reddraws” Spandri

14.00 INK WARS Samuel Spano Vs Alessio Moroni

15.00 Role & Play – Brancalonia: siamo tutti canaglie – avventura GDR in due sessioni con Zeth Castle Valentino Sergi e special guest (sessione finale)

16.00 Aspettando Wakanda Forever e le Fasi 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe con Zeth Castle

17.00 Workshop di scrittura creativa Fantasy e Fantastica con Federico Paccani

SALA PORRO 11.00 Vesti un Super! Anatomia di un supereroe. Con Daniele Afferni della scuola internazionale di Comics di Milano

13.00 Lavorare con i videogiochi senza saper programmare. Un viaggio nell’industria videoludica per trasformare la propria passione in un lavoro senza dover essere un programmatore. Con Mario Petillo, giornalista, scrittore, critico videoludico

14.00 Vesti un Super in 3D. Dal 2D al 3D con Zbrush. Con Paolo Lamanna della scuola internazionale di Comics di Milano

16.00 Scrivere videogiochi, fumetti e libri: regole e differenze, come cambia l’approccio alla sceneggiatura. Con Mario Petillo, giornalista, scrittore, critico videoludico

PALCO K-POP 10.00 K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

13.00 Showcase in area dedicato ai ballerini e cantanti! (per iscriversi contattare @kst.kpopshowtime)

15.00 Spill The Tea! talk con il pubblico sulle unpopular opinion riguardo il k-pop e la Corea, insieme a Silvia ‘Stovtok’ Pochetti di “Niente Da Dire” che intervisterà gli ospiti. Verrà allestito un box dove poter lasciare le vostre opinioni in anonimo, le leggeremo e commenteremo con con voi durante il talk!

16.00 Random Play Dance in area k-pop

17.00 K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

18.00 DJ Set K-Pop: la k-pop night arriva in fiera con le hit più amate!

RING WRESTLING 11.30 Crossover Wrestling: Pop culture show

14.00 Meet and greet con i lottatori e allenamenti

15.00 Crossover Wrestling presenta TCW: C’era una volta il Wrestling