Enigmistica smart, 48 pagine di giochi in regalo coi settimanali locali

In regalo

Dal 19 luglio in edicola.

Solo per i lettori del Giornale di Olgiate, del Giornale di Erba e Giornale di Cantù 48 pagine di divertimento e relax: giochi e rompicapo per tutti i gusti e le età.

Sono 48 le pagine di enigmistica

E’ arrivata l’estate ed è tempo di vacanza e svago. Per divertirsi e tenere allenata la mente, da sabato 19 luglio, il Giornale di Olgiate, il Giornale di Cantù e il Giornale di Erba regalano ai loro lettori “Enigmistica smart”: 48 pagine di cruciverba, sudoku, anagrammi, puzzle e rompicapo, tanti giochi per tutti i gusti e anche per i più piccoli.

Da anni il nostro gruppo editoriale Netweek realizza un magazine pieno di giochi, con una grafica accattivante e un comodo formato. Un grande classico e intramontabile passatempo per combattere lo stress, per staccarsi un po' da smartphone e social, con il più tradizionale e analogico modo per divertirsi senza spegnere il cervello, solo con carta e matita.

Ecco come trascorrere il tempo durante il viaggio

I tre settimanali locali della provincia di Como vogliono accompagnare gli affezionati lettori anche in vacanza: per trascorrere il tempo durante un viaggio in treno o in aereo, oppure sdraiati sotto un ombrellone al mare, su un prato in montagna o a bordo piscina. Ma ci si può rilassare anche restando a casa, una bella occasione per concedersi alcuni momenti di distrazione da stress e routine quotidiani e tenere sempre ben allenata la mente. Inoltre, si può giocare in santa pace da soli o in compagnia, può essere un modo diverso per divertirsi e sfidarsi tra amici e familiari. Rompicapo, indovinelli e giochi di parole hanno una lunga storia e affondano le proprie origini nel passato: si trovano indovinelli già nella Bibbia e nell’antica Roma si usavano giochi di parole e palindromi, nel Rinascimento gli enigmi erano un passatempo diffuso nelle corti e nel 1538 venne pubblicata la prima raccolta di giochi in italiano.

Non arrabbiatevi e disperate se non riuscite a risolvere un gioco, nessun problema: l’obiettivo è rilassarsi, quindi fatevi aiutare e comunque nelle ultime pagine troverete tutte le soluzioni. Ma non vale sbirciare prima...

Quindi, vi auguriamo buona estate e nonostante il caldo speriamo di potervi donare - con questo regalo - spensieratezza e “refrigerio” alla vostra mente. Ovunque sarete.