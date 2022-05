Da sabato 28 maggio

Cari lettori green, "Facciamo FIORIRE la nostra Terra!": da sabato avrete in regalo una bustina di semi per avere altri bellissimi e coloratissimi fiori.

Cari lettori green, siamo quasi alla fine della nostra iniziativa per far fiorire la nostra Terra: con il Giornale di Cantù, il Giornale di Erba e il Giornale di Olgiate, vi regaliamo i semi di vari Fiori d'estate. Insieme alla bustina troverete alcuni semplici consigli per realizzare il vostro giardino casalingo e delle interessanti curiosità.

In regalo con i nostri settimanali i semi di coloratissimi Fiori d'estate

Siamo alla terza e penultima uscita con "Facciamo FIORIRE la nostra Terra”: con il prossimo numero dei nostri giornali troverete in regalo un miscuglio di semi di fiori tipici dell’estate che solitamente si possono trovare separati per colore: gialli, blu, bianchi, rossi e rosa, nelle varie sfumature. Mediamente 15 specie diverse per ogni colore, quindi potremo avere nella nostra bustina anche 75 tipi diversi di fiori. Ad esempio, sul giallo potremo avere la calendula, la dalia, la celosia e la rudbechia; mentre dai petali blu troveremo l’agerato, il delfino, la zinnia e la salvia ornamentale; per dare un tono di bianco avremo la gipsofila e il crisantemo; tra i fiori rossi ci saranno la phlox e il lino ornamentale; infine di rosa ci potranno essere la dalia, la saponaria e la vinca. Ricordiamo che questa iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione della Franchi Sementi e al sostegno di Technoprobe.

Una coloratissima sorpresa

Si tratta di fiori ornamentali, per colorare balconi o giardini, possono quindi essere utilizzati sia in vaso che in aiuola, e successivamente recisi per abbellire la nostra casa o fare un bel regalo. Sarà certamente una sorpresa scoprire cosa nascerà dai semi: potremo anche scattare una foto e cercare con il nostro smartphone quale fiore è nato, imparando a conoscere tante diverse varietà. Per una buona fioritura si consiglia la coltivazione in esposizione soleggiata o in mezz’ombra. Il periodo di semina va da marzo a giugno e il periodo di fioritura va da giugno a ottobre, anche fino a novembre se il clima è mite.