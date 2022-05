da sabato 14 maggio

Cari lettori green, “Facciamo FIORIRE la nostra Terra!”: da lunedì con il Giornale di Lecco avrete in regalo una bustina di semi per avere dei bellissimi fiori.

Cari lettori green, “Facciamo FIORIRE la nostra Terra!”: in regalo con il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate i semi di Astro American Beauty.

Eccoci con la nuova iniziativa che segue “Facciamo l’orto in casa”: dopo avervi regalati i semi per coltivare e gustare a casa vostra diversi tipi di ortaggi, da questa settimana vi regaleremo, per 4 uscite, dei semi per coltivare dei bellissimi fiori!

La realizzazione di questa parte della nostra iniziativa è possibile grazie alla rinnovata collaborazione della Franchi Sementi, azienda leader del settore con sede a Grassobbio, in provincia di Bergamo, che ci fornisce le bustine allegate al giornale. E grazie al sostegno di un’altra azienda molto attenta alla sostenibilità: Technoprobe, multinazionale specializzata nella microelettronica con sede a Cernusco Lombardone (Lecco).

Partiamo con un fiore che già nel suo nome richiama la bellezza: Astro American Beauty.

Un gran bel fiore dai colori delicati

L’astro appartiene alla famiglia delle asteracee. Il nome aster deriva dal greco e significa fiore a stella, fu introdotto dal botanico Carlo Linneo nel 1700, ma tale denominazione era conosciuta sin dall’antichità, all’epoca imperiale romana.

Gli astri sono delle piante annuali a carattere cespuglioso che raggiungono un’altezza compresa tra i 40 e i 90 cm, a seconda delle specie. I fiori sono per forma simili a delle margherite, dalle quali si differenziano per il numero elevato di petali, solitamente di colore rosa o lilla, ma esistono varietà i cui fiori sono di colore bianco con il centro giallo.

Nel linguaggio dei fiori, l’astro simboleggia la profondità intellettuale e l’amore eterno.

Insieme al Giornale di Lecco, oltre i semi, troverete degli utili consigli per coltivare i vostri Astri e delle curiosità sul mondo dei fiori.