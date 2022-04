Da sabato in regalo con i nostri settimanali la cicoria rossa di Treviso

In edicola

Cari lettori green, eccoci arrivati alla nona e penultima puntata di “Facciamo l’orto in casa”: da sabato 23 aprile vi regaliamo con il Giornale di Erba, Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate, grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Novatex Italia, una bustina di semi di cicoria rossa di Treviso. Sponsor locale per il Giornale di Cantù Garden Bedetti, per il Giornale di Erba Center of Garden e per il Giornale di Olgiate Antico Frutteto.

Da sabato 23 aprile, troverete una bustina di semi di cicoria rossa di Treviso, più conosciuta come radicchio rosso, ma che appartiene alla famiglia delle cicorie. Un prodotto ortofrutticolo abbastanza facile da coltivare ma davvero particolare, infatti è a Indicazione Geografica Protetta.

Il radicchio rosso, caratterizzato da una consistenza croccante e da un inconfondibile gusto delicatamente amarognolo è un ortaggio invernale assai duttile in cucina: può essere utilizzato per insalate crude ma anche per la preparazione di piatti cotti (primi, secondi, dolci); esistono anche il gin e la birra aromatizzati al radicchio e tisane salutari. La cicoria rossa è un alimento che si presta a qualunque tipologia di regime nutrizionale: è ricca di fibre e vitamina C, fa bene all'intestino, al sistema immunitario ed è un potente antiossidante.

I nostri settimanali, insieme alla bustina di semi vi fornisce anche alcuni consigli pratici per coltivare questo ortaggio, che richiede una cura particolare rispetto ad altre piante. Infatti, scoprirete che la cicoria rossa in realtà cresce verde e diventa rossa solo dopo una procedura di forzatura, con cui andremo a chiudere le foglie. Solo così potrà avare il classico sapore del radicchio rosso di Treviso. Ma non preoccupatevi, troverete tutto spiegato e non sarà affatto difficile. Inoltre, vi spiegheremo tutti i suoi effetti benefici sulla nostra salute e vi suggeriremo, grazie a un grande chef, un piatto delizioso per gustare la vostra cicoria rossa.