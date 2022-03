sementi 2022

Cari ortisti, per la sesta uscita di “Facciamo l’orto in casa” vi regaliamo una bustina di semi per coltivare un bel tris di peperoni: in edicola sabato 2 aprile con Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate.

Facciamo l’orto in casa: da sabato in regalo i peperoni

Con la sesta uscita di “Facciamo l’orto in casa” regaliamo una bustina di sementi per coltivare un bel tris di peperoni: frutti saporiti che possono essere verdi, gialli e rossi. Il peperone è una pianta rustica, quindi facile da coltivare, ma ha bisogno di un ambiente caldo.

Il peperone dolce è una pianta appartenente alle Solanacee, la grande famiglia botanica dove troviamo anche pomodoro e melanzana. È originario del Centro America dove era già conosciuto, coltivato e consumato da oltre 6.500 anni dalla popolazione nativa. Dal nuovo continente con la spedizione di Colombo giunge in Europa e si diffonde nel bacino mediterraneo, merito di condizioni climatiche favorevoli.

Il peperone (di qualunque colore) è un alimento che si può consumare con buona frequenza in una dieta, sia crudo che cotto, perché è un ottimo alleato di una sana alimentazione. Fresco e croccante in pinzimonio come antipasto, tagliato a cubetti dentro una insalata di cereali o semplicemente gratinato al forno con un filo di olio sono alcune preparazioni semplici e veloci.

Insieme alla bustina di semi, sul giornale troverete come sempre alcuni consigli pratici per seminare, curare e raccogliere i nostri ortaggi, i vantaggi per il nostro corpo spiegati da degli esperti e una ricetta proposta da un grande chef per gustare al meglio quello che potremo raccogliere dal nostro orto. L'iniziativa è possibile grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Novatex Italia, per il Giornale di Cantù Garden Bedetti, per il Giornale di Erba Consorzio Agrario Erba e per il Giornale di Olgiate Ortofrutta Giudici.