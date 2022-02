Sementi 2022

Anche quest’anno il nostro giornale propone questa bella iniziativa green, regalando ai lettori semi di ortaggi e fiori: si parte nella settimana dal 21 febbraio.

Insomma, facciamo l’orto in casa e facciamo FIORIRE la nostra Terra.

Insieme al nostro gruppo editoriale Netweek, abbiamo deciso di proseguire questo progetto dal valore green, che vuole contribuire a riavvicinare le persone alla natura e favorire una maggiore sensibilità rispetto a queste tematiche, oggi più che mai di attualità e interesse.

Facciamo l’orto in casa e facciamo FIORIRE la nostra Terra!

Il giardinaggio resta uno dei passatempi preferiti dagli italiani, un hobby alla portata di tutti, che non richiede necessariamente ampi spazi o ingenti investimenti, ma semplicemente costanza e dedizione. E come abbiamo già sperimentato l’anno scorso tutti possono coltivare non solo fiori e piante ma anche verdure e ortaggi. Aldilà della pandemia, che ha favorito la riscoperta della vita all’aria aperta e del valore della natura, si sta sempre più diffondendo uno spirito “verde”, a partire dalla classe politica e dal mondo delle imprese. Basti pensare alle iniziative del Green Deal europeo e alle scelte di transizione ecologica messe in campo anche nel nostro Paese. Ma si tratta certamente di un sentimento e un movimento che parte dal basso, dal nostro vissuto quotidiano e non solo dalla risonanza massmediatica dei "Fridays for Future" lanciati da Greta Thunberg. Concretamente vediamo il diffondersi degli orti urbani, didattici o aziendali, esperienze positive che con l’edizione 2021 di “Facciamo l’orto in casa” abbiamo voluto valorizzare e a cui quest’anno daremo ancora più sostegno.

Preparate i vasi, si parte nella settimana dal 21 febbraio

Ecco perché abbiamo deciso di riproporre e rilanciare il nostro progetto. Infatti, quest’anno, regaleremo ancora più bustine, ben 10 di ortaggi (zucchine, melanzane, spinacio, pomodoro, cetriolo, peperoni, coriandolo, insalata, cicoria e bietola). E aggiungeremo anche 4 di fiori: Astro American Beauty, Bella di Notte, Fiori d’estate e Girasoli ornamentali. La realizzazione di questa edizione è possibile grazie alla rinnovata collaborazione della Franchi Sementi, azienda leader del settore con sede a Grassobbio, in provincia di Bergamo, che anche quest’anno ci fornirà le bustine allegate al giornale, sia di ortaggi che di fiori. E al sostegno di due aziende molto attente alla sostenibilità e che già l’anno scorso ci hanno accompagnato in questo progetto: Novatex, azienda con sedi a Oggiono (Lecco) e Ferrandina (Matera) leader nella produzione di reti per rotopresse, e Technoprobe, multinazionale specializzata nella microelettronica con sede a Cernusco Lombardone (Lecco).

Si parte nella settimana dal 21 febbraio, per dieci settimane, con gli ortaggi e riprenderemo da lunedì 9 maggio e per tutta la settimana, con i fiori, per quattro uscite. Così potrete ancora dilettarvi con la coltivazioni di prodotti sani e genuini della vostra terra e potrete rendere ancora più belli e colorati i vostri balconi, giardini e case. Ogni settimana troverete insieme alla bustina di semi una scheda con consigli e indicazioni utili per coltivare al meglio verdure e fiori, dal tipo di vaso alle cure necessarie per ottenere il miglior risultato, anche per chi è alle prime armi.