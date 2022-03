Facciamo l’orto in casa: sabato in regalo gli spinaci

Sementi 2022

Cari lettori green, per “Facciamo l’orto in casa” vi regaliamo una bustina con i semi di spinacio Merlo Nero, da sabato 12 marzo, solo con il Giornale di Cantù, il Giornale di Erba e il Giornale di Olgiate.

Facciamo l’orto in casa: in arrivo gli spinaci

Come ogni settimana, sul giornale, insieme alla bustina di semi fornita da Franchi Sementi e grazie al sostegno di Novatex, troverete delle indicazioni semplici per coltivare gli spinaci, i benefici nutrizionali spiegati da degli esperti e una ricetta d’eccezione per gustare al meglio il frutto del vostro lavoro. L'iniziativa per il Giornale di Cantù è stata resa possibile grazie a Garden Bedetti, per il Giornale di Erba grazie al Consorzio Agrario, mentre per il Giornale di Olgiate grazie a Non c'è grano.

Gli spinaci sono molto facili da coltivare, crescono rapidamente e resistono al freddo, quindi consigliamo di seminarli subito o aspettare l'autunno, perché col caldo non rendono come dovrebbero. E anche questa varietà di spinacio può essere gustata in due modi diversi, da cui dipende la modalità con cui si coltiva e raccoglie: se vogliamo un fresco spinacino tenero da mangiare crudo dovremo raccogliere le foglie presto e seminarla e spaglio, mentre se vogliamo il classico spinacio da mangiare cotto dovremo lasciare più spazio a ogni pianta e farla maturare a dovere. Comunque, sarà sempre ottimo, soprattutto perché coltivato da voi. Il celebre marinaio "Braccio di ferro" potrebbe aiutare a far mangiare gli spinaci ai più piccoli, perché indubbiamente fanno molto bene: oltre a essere un’ottima fonte di ferro gli spinaci esercitano un’azione antiossidante e antitumorale, poiché ricchi di vitamine e sali minerali.