In edicola con i nostri settimanali le fragoline di bosco

Dopo la prima bustina di sementi contenente il classico pomodorino rosso, da domani insieme ai nostro settimanali cartacei troverete un'interessante novità: le fragoline di bosco. Le tipiche fragoline, deliziose e delicate, che si possono trovare spontanee nei boschi e in montagna, ma che possiamo anche coltivare in casa e sul balcone.

In regalo con il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate le fragoline di bosco

Da domani, sabato 25 febbraio 2023, solo acquistando il Giornale di Cantù, di Erba e di Olgiate avrete in regalo i semi della fragola di bosco, grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Novatex Italia.

È una pianta bassa che non richiede particolari cure essendo abituata a crescere in ambienti ostili come i boschi, ma richiede una adeguata umidità e parecchie ore di luce per svilupparsi. Probabilmente sarà una coltivazione che richiederà qualche accortezza in più, ma vedrete che non è così difficile e potrete essere soddisfatti. La pianta produrrà numerosi frutti di piccole dimensioni, dal colore rosso vivo, molto dolci e profumati.

La fragola è una pianta di origine europea nota già ai tempi dei Greci e dei Romani. Fra tutte le varietà, la più nota è quella di bosco, che produce piccoli frutti rosso scuro dalla primavera fino al tardo autunno. E con tantissime proprietà benefiche.

Piccoli frutti, tante virtù: depurative, diuretiche e antiossidanti

Questi frutti sono noti per le loro virtù depurative e diuretiche. Ma non solo: tra le tante proprietà, infatti, interessante è la capacità di aiutare a controllare i rialzi della pressione arteriosa, frequenti ad esempio nei periodi di maggior stress. Sono considerati tra le fonti alimentari più ricche di composti bioattivi, dalle formidabili proprietà antiossidanti. Una dieta bilanciata ed equilibrata, quindi, non dovrebbe mai privarsi di questi alimenti così importanti.

La fragola di bosco in particolare è ricca di vitamina C, zolfo, calcio, ferro, magnesio e potassio. Poche le calorie: solo 27 ogni 100 grammi. Consigliata quindi nei regimi dietetici dimagranti e nell’alimentazione dei diabetici.

Le fragole contengono poco sodio e una quantità maggiore di potassio e vitamina C. Risultano pertanto utili per la loro azione drenante, contro la ritenzione idrica. Per sfruttare questa proprietà, si possono utilizzare i frutti freschi per preparare frullati e frappé.

Le fragole, così come molti frutto di bosco, sono tra i frutti più ricchi di molecole antiossidanti disponibili in natura. Il loro consumo è infatti consigliato per poter prevenire diverse patologie croniche e degenerative.