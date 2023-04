Girasole evening sun, da oggi in regalo col Giornale di Cantù, Erba e Olgiate

Cari lettori green, dopo nove puntate dedicate a ortaggi ed erbe aromatiche, passiamo a dei bellissimi e colorati fiori. Riproponiamo anche quest’anno l’iniziativa “Facciamo FIORIRE la nostra Terra!”, grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Technoprobe.

In regalo col giornale il girasole evening sun

Da sabato 22 aprile 2023, solo con il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate, vi regaleremo i semi del girasole evening sun. Per questa prima uscita abbiamo scelto il girasole, simbolo della natura e dell’estate, ma non con il classico fiore giallo come l’anno scorso, bensì una varietà originale e sempre dal grande impatto ornamentale. Il girasole evening sun è caratterizzato da grandi fiori con petali di colore tra l’arancio scuro e il bordeaux, e il centro marrone scuro. Fiori caldi e colorati, che ricordano, appunto, il sole della sera. Anche in questo caso si tratta di una pianta che ha il solo scopo di abbellire giardini e balconi e i cui semi, quindi, non sono commestibili.

Come tutte le tipologie di girasole, anche questa è una pianta rustica, forte e resistente, quindi molto semplice da coltivare, e annuale, perciò finita la sua stagione sfiorisce e muore.

Un meraviglioso sole della sera

Il girasole evening sun - sole della sera - effettivamente è mozzafiato come un tramonto estivo! Come tutti i girasole attrae api, farfalle e tutti gli impollinatori, presenze fondamentali per l’armonia dell’intero ecosistema.

Esiste un girasole rosso originario del Messico e dell'America Centrale (Tithonia rotundifolia), ma i nostri girasoli sono una varietà di Helianthus annuus - nome scientifico del classico girasole. La parola Helianthus deriva dalla composizione di due parole greche, helios-sole e anthos-fiore, esplicitando dunque l’attitudine della pianta a seguire con il suo grosso fiore l’andamento del sole, che in fisiologia vegetale è detta eliotropismo.

La varietà evening sun, come tutte quelle dai colori arancio e rossi, discendono dalla stessa pianta gialla originaria del sud-americana, trovando la sua iniziale diffusione in Europa a partire dal 1500 come coltura ornamentale. Si narra di un girasole anche nel mito greco della ninfa Clizia, menzionato ne “Le metamorfosi” di Ovidio, che innamorata del dio del sole Apollo non facesse altro che guardare il suo carro volare nel cielo. Nove giorni dopo venne però trasformata in un girasole. Pertanto ci sarebbe una presenza del girasole molto tempo prima, ma potrebbe essere associata a un’altra tipologia di pianta caratterizzata dall'eliotropismo.

Comunque, le varietà come l’evening sun pare siano state scoperte nel 1910 dalla biologa statunitense Wilmatte Cockerell osservando un gruppo di girasoli sul ciglio della strada dalla sua casa di Boulder, in Colorado.

I girasoli arancioni e rossi, essendo un fenomeno relativamente recente, non hanno la stessa presenza nell'arte e nella mitologia dell'iconico fiore giallo. Secondo varie fonti, questa tipologia di girasole simboleggia forza, positività, passione, energia, fortuna e prosperità.