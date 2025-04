"Incontro": il programma delle attività di aprile

L'associazione "Incontro” ha pubblicato il programma di aprile: ecco tutte le attività che verranno organizzate nella sede a Villa Guardia, in via Vittorio Veneto 51.

Giochi e ballo all’"Incontro"

Tutti i martedì e alcuni giovedì (il 10, il 17 e il 24 aprile) verranno disputati dei tornei di burraco, a partire dalle 20.30. Venerdì 4 aprile si giocherà dalle 14.30, mentre in occasione di altri due venerdì (l'11 e il 25) si svolgeranno dei mini tornei. Dj Aldo sarà protagonista durante i balli di gruppo di tre lunedì (il 7, il 14 e il 28 aprile) dalle 15 e alle serate di sabato 5, 12 e 26 aprile dalle 20.30.

Eventi, attività e servizi

Nella serata di venerdì 11, dalle 20.30, ci sarà la possibilità di vedere il film "Ti va di ballare" con Antonio Banderas. Il giorno dopo, sabato 12 aprile, dalle 15 si terrà "Il caffè dei lettori", mentre l'ultimo evento riguarda un pranzo pasquale proprio nella domenica di Pasqua, il 2o aprile. Non ci si ferma qui però, perché nel pomeriggio del giorno stesso ci sarà un "Pomeriggio Danzante" con Dj Aldo.

Nel programma dell'associazione "Incontro” si trovano anche diversi momenti dedicati ad attività fisiche, come "Camminiamo per star bene", "Pilates dolce" e "Ginnastica dolce". La prima si terrà tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15. La seconda si concentrerà sulla postura e sul benessere, con l'aiuto di Daniella, per tre lunedì (il 7, il 14 e il 28 aprile) dalle 9.15 alle 10. Infine l'ultima riguarderà perlopiù esercizi per il risveglio muscolare, e si svolgerà tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 10.30, con il supporto di Cristina.

L'associazione ha inoltre evidenziato la presenza di alcuni servizi relativi a diversi ambiti. Lo sportello turismo (per vacanze e gite) sarà aperto il lunedì dalle 14.30 alle 16.30, il mercoledì dalle 9.00 alle 11.30 il sabato dalle 16 alle 22. Lo sportello digitale (che aiuterà nel muoversi on-line), oltre alla mattinata di oggi (dalle ore 10 alle 12) sarà disponibile anche martedì 15 aprile (allo stesso orario). Troviamo un terzo sportello, ovvero quello d'ascolto psicologico, accessibile su appuntamento; il recapito telefonico da contattare è il seguente: 347-7100931. In conclusione, nell'ambito dei servizi da assistenza patronato, saranno disponibili tutti i lunedì dalle 11.30 quelli di ITAL Uil, tutti i mercoledì dalle 9.30 di Cisl e tutti i giovedì dalle 9.30 di Cigl.