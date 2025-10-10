Inviaci le foto del tuo territorio e diventa protagonista dei Calendari 2026

Anche quest’anno realizzeremo i tre Calendari 2026 di Erba, Cantù e Olgiate grazie ai nostri partner e al contributo dei nostri lettori.

Abbiamo bisogno del vostro contributo: angoli nascosti, scorci suggestivi, momenti indimenticabili, colori straordinari… In una parola, il nostro territorio. Sarà proprio questo il protagonista dei calendari che da sempre appendiamo nelle nostre case o negli uffici. Un almanacco diverso dal solito, perché pubblicheremo le foto che ci invierete voi lettori, per raccontare la bellezza dei nostri luoghi con gli occhi e le emozioni di chi li vive ogni giorno.

Calendari 2026, un’iniziativa Netweek

I calendari di Erba, Cantù e Olgiate saranno un racconto per immagini: appesi al muro di casa, in ufficio, in laboratorio o in officina, porteranno con sé i paesaggi e le suggestioni del territorio. Il Gruppo editoriale Netweek, che edita il quotidiano on-line e i settimanali in edicola, realizzerà gli almanacchi con le fotografie inviate dai lettori: colori, monumenti, cielo, terra, acqua, natura. Ognuno potrà dare libero sfogo alla fantasia e immortalare la poesia e la forza che caratterizzano i nostri paesaggi.

Ogni partecipante potrà inviare al massimo due scatti per ognuno dei tre calendari. Le 15 immagini (dodici per i mesi, una per la copertina e due per la controcopertina) saranno selezionate dalla redazione e dal marketing. Ogni foto scelta riporterà il nome dell’autore e il luogo ritratto e, se lo si desidera, anche una breve descrizione che spieghi il perché della scelta o cosa rappresenti per voi quello scatto.

I Calendari 2026 saranno distribuiti in omaggio a tutti i lettori con i nostri settimanali Giornale di Erba, Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate sabato 29 novembre 2025.

Ecco come partecipare

Per partecipare basta inviare le proprie fotografie (massimo due) indicando nell’oggetto “FOTO CALENDARI ERBA/CANTU’/OLGIATE 2026” e nel testo nome, cognome, luogo della foto, giornale di riferimento e una breve descrizione dell’immagine.

Le foto devono essere orizzontali e con una risoluzione di almeno 300 DPI, per garantire la qualità di stampa.

Tutto va inviato esclusivamente via e-mail a: marketing@netweek.it entro e non oltre sabato primo novembre 2025.

Cattura la bellezza intorno a te e condividila con noi!