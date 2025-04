La biblioteca di Bizzarone organizza un incontro sull'autismo

Verrà presentato l'albo illustrato di Valentina Panarisi, nella biblioteca comunale "Piero Angela" di Bizzarone, durante un evento relativo all'autismo.

Incontro speciale sull'autismo nella biblioteca di Bizzarone

La biblioteca comunale "Piero Angela" di Bizzarone ha organizzato un evento chiamato "Come spiegheresti l'autismo ad un bambino?", che si terrà all'interno della Sala consiliare comunale dell'edificio in viale Unità d’Italia, venerdì 4 aprile, alle 21. In occasione di questo evento verrà presentato "Orsetto Carlo", l'albo illustrato di Valentina Panarisi, mamma di Marco e dottoressa in mediazione interlinguistica e interculturale.

La partecipazione all'incontro sarà gratuita. Per accedervi bisognerà prenotare, contattando la biblioteca oppure visitando il sito.