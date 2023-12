Grazie, grazie e ancora grazie. I primi video sono arrivati e, ne siam certi, saranno solo le prime note di una splendida sinfonia fatta di spirito natalizio e solidarietà. Stiamo parlando dei primi contributi che i lettori dei nostri settimanali, il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate e di Prima Como hanno inviato per la nuova iniziativa del nostro gruppo editoriale Netweek “La CANTO per BENE” che sostiene i progetti della Andrea Bocelli Foundation.

Caro Babbo Natale, la canto per bene: ecco i primi video!

A deliziarci con le loro voci sono stati i Fracassoni di Mariano Comense, i bambini della primaria Gianni Rodari di Olgiate, il Coro Kalipè di Bregnano, Greta e Chiara, la Ciloster Big Band di Casnate e la classe quinta della primaria di Lucino.

E ora tocca a voi!

Ricordiamo che partecipare è facile e potete farlo tutti. Scegliete la canzone di Natale, registrate un breve video mentre la cantate, da soli o in compagnia - con la famiglia, gli amici, i compagni di scuola o della squadra sportiva - aggiungete un tocco personale - come un oggetto stravagante o delle simpatiche decorazioni - e inviatelo al nostro giornale: via mail scrivendo a lacantoperbene@netweek.it oppure via whatsapp al numero 350-1053930.

Non dimenticate di indicare sempre per quale settimanale desiderate partecipare e firmate la vostra esibizione, indicando i nomi di tutti i partecipanti! Per maggiori informazioni e ulteriori specifiche su come registrare il vostro video andate su lacantoperbene.it.

Tutti i video, che ci accompagneranno fino a Natale, verranno pubblicati su primacomo.it e sui tutti gli altri quotidiani online del gruppo Netweek, sui canali social e sul portale internet dell’iniziativa, e anche sul Giornale di Cantù, Erba o Olgiate. Basterà inquadrare il qrcode per immergersi nell'atmosfera incantata delle festività.

Cosa aspettate, partecipate anche voi! E’ un bel modo per avvicinarsi al Natale e fare gli auguri a tutti i vostri amici (e ai tanti lettori dei nostri settimanali e primacomo.it) in una maniera divertente e... musicale.