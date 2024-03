In regalo con i nostri giornali un mix di profumati basilici

Questa settimana riproponiamo un altro “re” della nostra tavola mediterranea, il basilico. Il nome deriva dal greco basilikon, che significa “regale”. Ma per fare un orto molto originale, abbiamo pensato di proporre un originale mix di erbe aromatiche, sei varietà dai sapori e profumi intensi.

In regalo con il Giornale di Lecco la misticanza di basilici

Abbiamo il Basilico Italiano Classico, quello regalato già negli anni scorsi; il Basilico bolloso Napoletano, dalle foglie più grandi e bollose, che tendono a cadere verso il basso; il Basilico alla cannella, le cui foglie hanno un leggero retrogusto di cannella, con il fusto rossiccio e le foglie dalle venature rosse; il Basilico Dark Opal, dal colore viola intenso; il Basilico Bascuro a palla, dalle foglie piccole e verde molto scuro; il Basilico Greco nano a palla, dalle foglie ancora più piccole e fini, ma più chiare.

La coltivazione è molto semplice, ma come sempre ecco alcuni consigli per usare i semi forniti da Franchi Sementi grazie al sostegno di Novatex Italia. Queste varietà di basilico hanno caratteristiche diverse, ma possono essere utilizzate tutte allo stesso modo, per aromatizzare o decorare tutti i piatti che desiderate.

Effetto “regale” per le ossa, la digestione e lo stress

Il basilico, nome scientifico Ocimum Basilicum, è ricco in potassio e contiene, oltre al ferro, anche calcio, magnesio e fosforo, minerali importanti per la salute delle nostre ossa. Ha proprietà antinfiammatorie, attribuibili all'eugenolo (responsabile del caratteristico aroma) ed è efficace contro i goto reumatici delle articolazioni. Sempre grazie all'eugenolo e al contenuto in vitamina A, il basilico è in grado prevenire le malattie cutanee oltre a stimolare l'appetito e favorire la digestione.

Tra le molteplici proprietà di questa pianta, da ricordare quella di contrastare l'ansia e lo stress nelle somatizzazioni d'ansia a livello intestinale. Se assunto sotto forma di infuso, il basilico è in grado di contrastare l'insonnia, possedendo un effetto rilassante sul sistema nervoso centrale.

Una curiosità infine: la presenza di flavonoidi nelle foglie stimola la secrezione lattea, risultando di aiuto alle donne in allattamento.