Natale si avvicina, avete scritto la vostra letterina? Partecipa anche tu a Caro Babbo Natale vorrei...

Invitiamo tutti i lettori a partecipare alla nostra iniziativa “Caro Babbo Natale vorrei...”: pubblicheremo i vostri desideri sul giornale e potremo aiutare tante persone in difficoltà.

Natale si avvicina, avete scritto la vostra letterina?

Cosa aspettate, partecipate al nostro progetto “Caro Babbo Natale vorrei...” e aiutateci ad “alimentare” la speranza. Fino al 21 dicembre scrivete, tutti voi lettori di ogni età, grandi e piccoli, i vostri desideri a Babbo Natale direttamente sul nostro sito internet www.carobabbonatalevorrei.it o al numero whatsapp 350-1624466 per il Giornale di Erba, 331-6227369 per il Giornale di Cantù, 350-5267667 per il Giornale di Olgiate: ogni settimana pubblicheremo le vostre letterine sul nostro giornale! E per ogni messaggio ricevuto il gruppo editoriale Netweek, di cui fanno parte anche i nostri giornali, donerà un pasto al Banco Alimentare per aiutare chi ha bisogno.

Anche quest’anno abbiamo voluto celebrare insieme ai nostri lettori il Natale, con lo sguardo rivolto alla soliodarietà, grazie al sostegno di Imetec, storica azienda italiana del piccolo elettrodomestico – tutti conosciamo lo Scaldasonno - , e alla collaborazione della Fondazione Banco Alimentare, che aiuta ogni anno un milione e mezzo di persone bisognose in Italia. Ricordiamo che per ogni letterina ricevuta doneremo il contributo economico necessario a distribuire 500 grammi di alimenti a chi è in difficoltà, pari a 1 pasto in base ai Livelli di Assunzione di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana. In questo modo, nel 2021 abbiamo donato più di 70.000 pasti destinati alle persone più bisognose.

Iniziative come “Caro Babbo Natale vorrei” nascono per valorizzare le nostre tradizioni e rendere protagonisti i nostri lettori, ma l’attenzione ai nostri territori si dimostra anche sostenendo chi è in difficoltà. Sono già tanti i lettori che ci hanno mandato la loro letterina di Natale: bambini e adulti, compresi politici e personalità del nostro territorio. Siamo orgogliosi del successo dell’anno scorso ma vorremmo aiutare molte più persone in difficoltà e speriamo di poter superare i risultati del 2021: quindi, non perdete tempo e scrivete “Caro Babbo Natale vorrei...”!