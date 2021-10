Non solo Auto&Motori, in arrivo il nuovo magazine

Dal 23 ottobre

Ecco il numero autunnale della nostra rivista dedicata al mondo delle due e quattro ruote.

È il momento di Non solo Auto&Motori. Sta per arrivare in edicola la versione autunnale del nostro magazine dedicato al mondo delle due e quattro ruote. Come sempre si tratta di un regalo speciale che tutti i lettori possono trovare in allegato gratuito ai settimanali del gruppo Netweek, a partire da sabato 23 ottobre 2021. Un omaggio, molto gradito, che ci porta in un settore capace di sprigionare grande fascino. E per di più caratterizzato da tante diverse sfaccettature. Dalle novità agli ultimi ritrovati della tecnologia, dalla mobilità green alle mete più belle da visitare, senza scordare la manutenzione e le curiosità.

È in arrivo Non solo Auto&Motori

Il numero di Non solo Auto&Motori in arrivo piazza in copertina l’Audi Q4 Sportback E-Tron: design e innovazione si fondono in una vettura 100% elettrica che ci porta direttamente nel futuro. Guarda avanti anche la Tonale, il cui debutto è sempre più vicino, mentre Smart mette in pista un’autentica rivoluzione strizzando l’occhio ai SUV. Tanta carne al fuoco per il 2022, ma quest’ultimo scampolo di 2021 ci riconsegna il ritorno dei saloni, con il mitico Eicma ad aprire la stagione. In mezzo a tante vetture ibride ed elettriche trova spazio anche una supercar targata Aston Martin: la Valkyrie è in grado di toccare i 350 km/h. Fra le moto spicca il nuovo Ducati Monster, ma ecco anche le novità Honda. Ecco quindi il duello d’altri tempi tra Hamilton e Verstappen, focalizzandosi poi sul nostro “Pecco” Bagnaia protagonista in MotoGP.

Dai camper alle Cinque Terre

Camper e caravan aprono l’orizzonte sul mondo open-air, mentre e-bike e monopattini sono diventati un must irrinunciabile. Non solo Auto&Motori ci regala un approfondimento anche sulla mobilità sostenibile: in Italia è boom di punti di ricarica. Qualcosa si muove: vedere per esempio l’installazione delle colonnine rientrante nel Superbonus 110% e l’Ecobonus Auto, per cui restano però ancora pochi fondi. Visto il periodo c’è da iniziare a fare i conti con il binomio manutenzione-cambio gomme, quest'ultimo ormai dietro l’angolo. Ma allo stesso tempo c’è ancora la possibilità di godere di belle giornate di sole, tiepide, sfruttando itinerari che sembrano scritti apposta per l’autunno: dalla Valle d’Aosta al Lago di Garda, dal Chianti alle Cinque Terre. È il momento di partire: lasciatevi ispirare da Non solo Auto&Motori in edicola.