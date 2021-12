Da non perdere

In regalo con Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate, in edicola da sabato 4 dicembre 2021 l’edizione speciale del nostro magazine dedicata alla feste.

Nonna Anna torna in cucina per Natale! In edicola, allegato gratuito al Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate, in edicola da sabato 4 dicembre 2021 2021, ci sarà infatti un’edizione speciale del magazine In cucina con Nonna Anna.

La pubblicazione sarà interamente dedicata alla feste natalizie: al suo interno ecco dunque un mondo gustoso e colorato di ricette, sia per il cenone della Vigilia che per il pranzo di Natale, per quello di Santo Stefano o il banchetto di Capodanno. Ma non è tutto, perché non mancheranno curiosi e originali spunti per l’allestimento della tavola delle feste, ma anche consigli sui dolci e le bevande giuste per un brindisi d’eccezione. Insomma, in arrivo c’è la guida ideale per un Natale ancor più magico e affascinante.

Partiamo dalla tavola perfetta

Nonna Anna torna in cucina per Natale! Da dove partire? Il tempo a disposizione c’è e allora prima ancora che dedicarsi alla progettazione del menù serve avere ben chiare le idee sulla tavola. Nonna Anna e il suo magazine non hanno dubbi: non basta una tovaglia rossa, perciò spazio a indicazioni utili sulla mise en place, sui colori e gli oggetti da portare a tavola per le feste. E soprattutto largo alla fantasia!

Sotto con le ricette più gustose

C’è poi da concentrarsi sulle portate, quindi tocca alle ricette: mai sentito parlare della zuppa valpellinese? Torniamo poi sui grandi classici: ecco dunque le mitiche lasagne al ragù e alla polenta. Per la Vigilia? La tradizione premia il mare con spiedini panati di gamberi e patate. Avanti con tortelli e capitone, per poi arrivare a Natale fra agnolotti e cappone ripieno. E i cavatelli alle cime di rapa? Di ricetta in ricetta Il viaggio nel gusto e le proposte dei piatti di Nonna Anna continueranno con la ricetta delle pennette allo spumante e con quella del polpettone di carne. A Capodanno ancora pesce con gli spaghetti saltati con ricotta e gamberi, ma la tradizione impone poi il cotechino evergreen e le lenticchie portafortuna. Il dolce? Ovviamente pandoro e panettone, ma ogni regione ha le sue specialità da proporre. Per il brindisi il suggerimento giusto sono senza dubbio i vini valtellinesi.