Nonni chef, mandateci le vostre ricette

Nonni! Mettetevi ai fornelli e mandateci le vostre ricette segrete. I nostri settimanali Giornale di Erba, Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate lanciano una nuova iniziativa dedicata a voi e ai vostri piatti: “Le ricette dei Nonni”.

Nonni, mandateci le vostre ricette

I nonni, si sa, sono fatti per viziare i propri nipoti. E lo fanno anche in cucina. Poi, con la moda dei programmi di cucina, quanti nipoti avranno voglia di imparare dai propri nonni ricette e trucchi per realizzare piatti prelibati. Potremmo tutti imparare davvero tanto e migliorare le nostre capacità di chef.

Quanti di noi hanno atteso il pranzo della domenica trascorso in famiglia, con le nonne indaffarate a preparare piatti appetitosi? Non se ne dispiacciano le mamme, ma è risaputo che le nonne sono imbattibili su alcuni piatti tradizionali, quelli che richiedono lunghe preparazioni e ore di cottura sul fornello, con un controllo costante. Così nasce “Le ricette dei Nonni”.

Come partecipare

Chiediamo a tutti i nonni di scriverci all’indirizzo di posta elettronica lericettedeinonni@netweek.it, già da oggi, specificando nome del piatto e del nonno chef, comune di residenza, un contatto telefonico e tutte le indicazioni per realizzare il piatto proposto (ingredienti, porzioni, livello di difficoltà, tempo e spiegazione della preparazione). Aspettiamo le vostre ricette segrete o di maggior successo tra i nipoti, oppure che valorizzano prodotti locali e piatti della tradizione, anche legate a momenti speciali della vostra vita e ricorrenze vissute in famiglia, ma vanno benissimo pure esperimenti innovativi. Diamo spazio alla creatività!

Primo, secondo o dolce, scegliete voi. L’importante è che ci scriviate tutto il necessario: ingredienti, preparazione, tempo di cottura. Non dimenticate di allegare qualche bella foto del piatto e dei nonni ai fornelli. E, per i più tecnologici, anche una video ricetta. Ovviamente, soprattutto in questo caso, sarà occasione per una divertente collaborazione tra nonni chef e nipoti videomaker. Inoltre, ci piacerebbe sapere perché avete proposto questa ricetta, magari raccontando un aneddoto legato al piatto.

Noi, a partire da settembre, pubblicheremo le vostre ricette sui giornali e sul nostro sito. Inoltre, quelle più interessanti troveranno spazio anche sull’edizione speciale dedicata al Natale del magazine “In cucina con nonna Anna”, il magazine realizzato dal nostro gruppo editoriale Netweek e in uscita a novembre. Speriamo possa essere un’ulteriore soddisfazione per i nostri nonni.