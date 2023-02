Domani arrivano i pomodori ciliegino con i nostri settimanali

È finalmente tornata la nostra iniziativa green che quest'anno presenta una piccola modifica nel nome: "Facciamo un orto molto speziale!". Da domani, sabato 18 febbraio si parte con i semi di pomodoro red cherry, il classico ciliegino.

In regalo con il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate i pomodori ciliegino

Siamo pronti, si parte con una nuova edizione di "Facciamo l'orto in casa!". Questo sabato in regalo con il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate troverete una bustina di semi di pomodoro red cherry. Il primo passo per ricominciare a creare il vostro orto casalingo, grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Novatex Italia.

Come ogni anno, per aiutare tutti coloro che non sono dotati di pollice verde, vi accompagneremo nella coltivazione delle sementi. E se qualcosa dovesse andare storto non perdetevi mai d’animo: con i nostri semi potrete fare più coltivazioni e raggiungere risultati sempre migliori. Ripartiamo quindi con un prodotto principe delle nostre tavole, il pomodoro, questa volta in una variante tra le più famose ed usate, il ciliegino.

Si tratta di una varietà precoce: pianta indeterminata (che andrà quindi fatta crescere in altezza con l'aiuto di un sostegno), vigorosa e produttiva. Otterrete dei frutti di piccoli, tondi e rossi, con polpa abbondante e consistente, caratterizzati dalla deliziosa dolcezza.

Essendo una pianta che riesce ad adattarsi a diversi ambienti e climi, la vediamo coltivata in tantissime zone ed anche nei giardini ed orti familiari. Insieme ai semi, sul giornale troverete alcuni consigli per aiutarvi della coltivazione e una ricatta suggerita da un grande chef per gustare in modo semplice ed originale i frutti del vostro orto.

Poche calorie e tanti benefici: antiossidanti e depurativi

I pomodorini sono un alimento tipico delle nostre tavole, consumati soprattutto crudi. I frutti maturi sono ricchi di principi nutritivi, hanno un bassissimo contenuto di calorie e di grassi. Sono inoltre ricchissimi di acqua, che rappresenta circa il 94% del loro peso, per questo sono molto utilizzati d’estate come alimento dissetante e rinfrescante, e questo gli conferisce anche importanti proprietà diuretiche: stimolano la diuresi che, a sua volta, aiuta a depurare le scorie in eccesso accumulate nel corpo.

I pomodori contengono discreti quantitativi vitaminici: le vitamine del gruppo B, l’acido ascorbico (ovvero la tanto nota vitamina C, che è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente al nostro sistema immunitario), vitamina D e, soprattutto, vitamina E, che assicura al pomodoro le note proprietà antiossidanti, agisce quindi contro l’invecchiamento delle cellule del nostro corpo. Altra potente sostanza antiossidante contenuta nel pomodoro è il licopene, il carotenoide responsabile del colore rosso, la cui funzionalità viene attivata con la cottura dell’ortaggio. Cospicua anche la componente minerale: ferro, zinco, selenio, fosforo - che contribuisce ai processi di riparazione cellulare - e calcio - importante per la salute di ossa e denti. Modico il contenuto di acidi organici (malico, citrico, succinico e gluteninico), utili per favorire la digestione.