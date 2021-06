Da oggi in regalo con i nostri settimanali l'album di disegni sugli animali

Simpatiche Zampette, l'iniziativa dei nostri settimanali dedicata ai nostri amici animali, continua a suscitare l'apprezzamento dei nostri lettori. Lettori ai quali abbiamo deciso di fare un omaggio. A partire da oggi infatti, sabato 12 giugno 2021, in regalo col Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate troverete un album di disegni che avranno protagonisti gli animali, tutti da colorare e personalizzare con i bambini.

Disegni che potrete anche inviarci, sempre attraverso il sito www.simpatichezampette.it, così da poterli vedere pubblicati sul giornale. Inoltre, il 19 giugno regaleremo una simpatica raccolta di stickers, ovviamente a tema pet, da staccare e attaccare dove volete, per personalizzare diari, quaderni, disegni e perfino cucce e ciotole.

Continuate a mandarci le vostre foto

Ovviamente oltre a tutte le foto che ci avete già inviato, i vostri animali troveranno ancora spazio sul settimanale. Continuate a mandarci le vostre foto: basta andare sul portale www.simpatichezampette.it, scegliere la nostra testata e caricare la foto che ritrae il vostro amico a quattro zampe. Oppure inviate tutto via WhatsApp. Per il Giornale di Cantù al numero 3316227369, per il Giornale di Erba via WhatsApp al numero della community del nostro giornale 3501624466 mentre per il Giornale di Olgiate al numero 3505267667. Ricordiamo che le più belle immagini scelte dalla redazione verranno anche pubblicate sullo speciale magazine “Simpatiche Zampette” che verrà allegato gratuitamente col giornale nella quarta settimana di giugno.

“Simpatiche Zampette” è l’iniziativa targata Netweek con cui vogliamo celebrare l’amore per i nostri amici animali e realizzata grazie al sostegno di Monge - la più importante realtà produttiva e industriale italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti, con sede a Monasterolo di Savigliano in provincia di Cuneo - e al supporto di Leidaa, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente.